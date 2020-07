Heidelberg. (dns) Das städtische Amt für Verkehrsmanagement ist künftig in weiblicher Hand: Der Gemeinderat wählte am Donnerstag in nichtöffentlicher Sitzung Bärbel Sauer zur neuen Leiterin. Die 54-Jährige folgt damit auf Alexander Thewalt, der mittlerweile Baubürgermeister in Ludwigshafen ist.

Sauer bringt eine Menge Erfahrung im Verkehrsbereich mit nach Heidelberg: Seit 2018 leitet sie die Stabsstelle "Intermodale Mobilität" bei der Stadt Leonberg. Zuvor war die Diplom-Verwaltungswirtin beim Landratsamt Ludwigsburg ebenfalls für Verkehrsthemen zuständig. Außerdem steht die Mutter zweier erwachsener Kinder kurz vor dem Abschluss des berufsbegleitenden Masterstudienganges "Mobilität und ÖPNV" an der Universität Kassel.