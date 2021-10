Heidelberg. (RNZ) Am Montag, 1. November, bleibt das City-Bad im Darmstädter Hof Centrum aufgrund des Feiertags geschlossen. Das Hallenbad Köpfel und das Hallenbad Hasenleiser sowie die dazugehörenden Saunen öffnen an diesem Tag von 10 bis 18 Uhr. Das teilen die Stadtwerke mit.

Kassenschluss ist eine Stunde, Badeschluss 30 Minuten vor Badschließung.

Der Besuchstag ist vorher online unter www.swhd.de/baederpreise zu reservieren. Die Badegäste können entscheiden, wann sie während des Tages kommen möchten. In den Hallenbädern gilt derzeit die 3G-Nachweispflicht.

Aktuelle Informationen zum Corona-Sonderbetrieb gibt es unter www.swhd.de/baeder-gesundheitsschutz

Update: Donnerstag, 28. Oktober 2021, 12.45 Uhr

Hasenleiser-Hallenbad bleibt bis Sonntag zu

Heidelberg. (RNZ) Das Hasenleiser-Bad ist ab sofort bis einschließlich Sonntag, 24. Oktober geschlossen. Der Grund ein krankheitsbedingter Personalausfall, wie die Stadtwerke mitteilen.

Wer für diesen Zeitraum bereits einen Platz für das Hallenbad Hasenleiser online reserviert oder ein Online-Ticket dafür gekauft hat, kann die Reservierung oder das Ticket am Reservierungstag stattdessen für das Hallenbad Köpfel in Ziegelhausen oder des City-Bades im Darmstädter-Hof-Centrum während der dortigen Öffnungszeiten nutzen.

Die Stadtwerke Heidelberg Bäder bieten alternativ auch die Rückerstattung des Eintrittspreises an. Gäste können hierfür das PDF mit dem QR-Code des Online-Tickets per E-Mail an baeder@swhd.de senden.

Wer keinen Online-Zugang hat, kann sich Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr telefonisch an die Bäder-Hotline unter 06221/9998800 wenden.

Info: Aktuelle Informationen auf www.swhd.de/baeder

Update: Dienstag, 19. Oktober 2021, 13.43 Uhr

Hasenleiser-Bad bleibt am Wochenende zu

Heidelberg. (RNZ) Das Hasenleiser-Bad bleibt am Wochenende geschlossen. Das teilen die Stadtwerke Heidelberg mit.

Von Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. Oktober, kann das Hallenbad Hasenleiser demnach aufgrund eines krankheitsbedingten Personalausfalls kurzfristig nicht öffnen. Das Hallenbad Köpfel in Ziegelhausen ist geöffnet und auch das Thermalbad in Bergheim kann – zum letzten Mal in diesem Jahr – noch an diesem Wochenende besucht werden. Wer online die Besuchszeit im Hallenbad Hasenleiser reserviert oder hierfür ein Online-Ticket gekauft hatte, kann gegen Vorlage dieses Tickets stattdessen das Thermalbad besuchen. Eine weitere Online-Reservierung ist in diesem Fall nicht nötig.

Rückerstattung von gekauften Online-Tickets

Wer das für heute gekaufte Eintrittsticket nicht für die angebotenen Alternativen nutzen möchte, dem erstatten die Stadtwerke Heidelberg Bäder den Eintrittspreis zurück. Gäste können hierfür das PDF mit dem QR-Code des Online-Tickets per E-Mail an baeder@swhd.de senden. Bitte mit vollständigen Kontaktdaten.

Wer keinen Online-Zugang hat, kann sich telefonisch an die Bäder-Hotline unter 06221/9998800 wenden.

Update: Freitag, 8. Oktober 2021, 16.23 Uhr

Hallenbad Hasenleiser und Hallenbad Köpfel öffnen

Heidelberg. (RNZ/lyd) In den Heidelberger Bädern beginnt die Wintersaison: Das Tiergartenbad ist noch bis einschließlich Sonntag, den 12. September, geöffnet. Vor dem Besuch ist die Buchung eines definierten Zeitblocks auf www.swhd.de erforderlich. Am letzten Öffnungstag entfallen die ersten beiden Zeitblöcke aufgrund einer Sportveranstaltung. Ab Montag, den 13. September, ist das Bad über die Winterpause geschlossen. Gleichzeitig öffnen Hallenbäder und Saunen im Hallenbad Köpfel und Hasenleiser.

Öffnungszeiten

Das Hallenbad Köpfel in Ziegelhausen öffnet Montag bis Mittwoch und Freitag von 7 bis 22 Uhr, Donnerstag von 11 bis 22 Uhr und Samstag und Sonntag von 8.30 bis 19.30 Uhr. Die Sauna ist Montag bis Freitag von 10 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 19.30 Uhr geöffnet. Die Liegewiese öffnet witterungsabhängig.

Im Hallenbad Hasenleiser in Rohrbach können Besucher zu folgenden Zeiten schwimmen: Montag, Mittwoch und Freitag von 15 bis 22 Uhr, Dienstag von 15 bis 18 Uhr, Donnerstag von 16.30 bis 22 Uhr, Samstag von 13 bis 19.30 Uhr und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Saunieren ist Montag und Mittwoch bis Freitag von 12 bis 22 Uhr, Dienstag von 12 bis 18 Uhr, Samstag von 13 bis 19.30 Uhr und Sonntag von 10 bis 18 Uhr möglich. Kassenschluss ist eine, Badeschluss eine halbe Stunde vor Badschließung.

Onlinereservierung und 3G-Nachweispflicht

Weiterhin ist eine Online-Reservierung auf www.swhd.de/baederpreise vorab nötig, jedoch ist nur noch der Besuchstag auszuwählen. Auf der Website können Besucher auch Einzel-Eintrittskarten für den Badbesuch online kaufen. Wer eine 10er-, 50er-, 100er-, Jahres- oder Geldwertkarte oder eine Familien-Eintrittskarte einsetzen möchte, reserviert nur den Besuchstag vorab.

Vor Betreten des Bades müssen Gäste vor Ort den Nachweis über einen vollständigen Impfschutz, eine Genesung einer Covid-19-Erkrankung oder ein aktuelles negatives Corona-Testergebnis vorlegen.

Im Bad muss überall ein Abstand von 1,50 Metern zu anderen Gästen eingehalten werden, darum sind Bereiche wie Duschen und Toiletten weiterhin eingeschränkt nutzbar. Dort, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann, zum Beispiel im Eingangs- und Umkleidebereich, muss ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

In den Saunen ist eine begrenzte Personenzahl zugelassen. Das Wedeln ist nicht gestattet.

Damit sich Gäste auf den Besuch in den Heidelberger Hallenbädern und die aktuell geltenden Regeln zum Gesundheitsschutz einrichten können, haben die Stadtwerke Heidelberg Bäder auf www.swhd.de/baedergesundheitsschutz Antworten auf häufige Fragen zusammengestellt.

Bei Fragen zum Online-Ticketkauf oder der Reservierung können sich Besucher Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr an die neue Telefonnummer 06221/999-8800 oder außerhalb dieser Zeiten per E-Mail an baeder@swhd.de wenden.

Herbstsaison im Thermalbad

Sobald das Thermalbad voraussichtlich in der zweiten Oktoberwoche in Winterpause geht, werden die Öffnungszeiten erweitert und das City-Bad auch für den öffentlichen Badebetrieb geöffnet.