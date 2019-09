Heidelberg. (RNZ/slb) Alle Vierbeiner aufgepasst: Ein Hundeschwimm-Tag ist in Sicht, auch wenn die Freibadsaison bereits zu Ende ist. Die Stadtwerke Heidelberg laden am Sonntag, den 22. September, ins Tiergartenbad ein, wobei das Becken den bellenden Badegästen vorbehalten ist.

Von 11 bis 16 Uhr dauert der bisher vierte Hunde-Aktionstag, teilen die Stadtwerke mit. Wie immer gibt es zahlreiche Informationsstände und Angebote auf der Wiese.

> Programm: Eine Pfaffengrunder Kleintierpraxis informiert in Kurzvorträgen über das Thema Gesundheit bei Hunden. Außerdem stellen sich Tierfachgeschäfte, Hundeschulen, ein Gassi-Service und Hunde-Physiotherapeuten der Region vor. Wer seinen treuen Fellfreund ablichten lassen will, kann das bei einem professionellen Hundefotografen. Die Caferteria im Tiergartenabd kümmert sich um das leibliche Wohl.

> Bedingungen: Wer teilnehmen möchte, muss den Impfpass seines Vierbeiners und die Hundemarke mitbringen. Ob der Impfschutz gültig ist, wird an der Kasse kontrolliert. Der Hundehalter braucht zudem eine abgeschlossene Haftpflichtversicherung.

> Preise: 50 Cent kostet der Eintritt pro Schnauze. Alle Frauchen und Herrchen kommen kostenfrei in das Bad. Das gesammelte Eintrittsgeld spenden die Stadtwerke wie in jedem Jahr an das Tierheim Heidelberg.

> Hygiene: Am Aktionstag ist das Wasser chlorfrei. In die abgeschalteten Filter können keine Hundehaare oder Verschmutzungen gelangen. Die Anlagen werden entsprechend geschützt. Das Tiergartenbad wird vor der Wiedereröffnung in der nächsten Saison grundgereinigt.