Heidelberg. (mün) Unter der Alten Brücke in Heidelberg sind schon die Sandsäcke platziert, Autos wurden dort in Sicherheit gebracht. Der Leinpfad auf der Neuenheimer Neckarseite ist gesperrt und in Wieblingen werden schon die Stege aufgebaut. Heidelberg bereitet sich am ersten Montag im Februar auf eine Hochwasserwelle und die Sperrung der Bundesstraße B37 an der Alten Brücke vor.

Screenshot: 15.00 Uhr https://www.hvz.baden-wuerttemberg.de/

Nach den Niederschlägen vom Wochenende lag der Neckar-Pegel am Montagvormittag gegen 10 Uhr schon bei 2,51 Meter - normalerweise sind es auf Höhe der Altstadt 2 Meter.

Nach den Prognosen der Die Hochwasser-Vorhersage-Zentrale (HVZ) Baden-Württemberg ist damit zu rechnen, der Neckar in der Nacht von Montag auf Dienstag die 4-Meter-Marke überschreitet. Aber im Laufe des Tages muss die weitere Entwicklung beobachtet werden, heißt es im Rathaus. Mittlerweile zeichnet sich ab, dass der Pegel am Dienstagvormittag sogar bei 4,50 Meter liegen soll.

Die Bundesstraße B37 bei der Alten Brücke wird voraussichtlich gegen 22 Uhr gesperrt. Die tiefste Stelle der Heidelberger Altstadt wird normalerweise bei 3,55 Meter überflutet. Es könnte aber auch sein, dass die Sandsäcke das Wasser bis zu einer Höhe von 3,70 Meter halten können.

Der Verkehr stadteinwärts und -auswärts wird dann über den Schlossbergtunnel umgeleitet. Die Ziegelhäuser Landstraße bleibt voraussichtlich befahrbar.

Bei einem Pegel von 2,60 Meter wird die Schifffahrt auf dem Neckar eingestellt. Bei 4,25 Meter wird auch der Bereich unter der Theodor-Heuss-Brücke vom Neckar überspült.

Wer im Bereich der Alten Brücke sein Auto geparkt hat, der sollte es schleunigst in Sicherheit bringen - ansonsten wird die Stadtverwaltung die Fahrzeuge abschleppen. Hier geht es zur Webcam an der Alten Brücke.

Der zuletzt höchst gemessene Pegelstand war übrigens am 22. Dezember 1993 mit 6,61 Meter.

Update: 3.2.2020, 15.40 Uhr