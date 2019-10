Heidelberg-Weststadt. (pol/rl) Einen gefährlichen "Scherz" erlaubte sich ein Opel-Fahrer am Samstagabend in der Weststadt. Laut Polizeibericht fuhr eine 25-jährige Radfahrerin gegen 18.30 Uhr auf der Rohrbacher Straße, als sie in Höhe der Hausnummer 75 und Zähringer Straße von einem Opel-Van überholt wurde.

Als der Van neben der Radlerin war, beugte sich ein Mann aus dem rechten hinteren Fenster und schrie sie an. Die 25-Jährige zog den Lenker vor Schreck nach rechts, kam vom Radweg ab und machte eine Vollbremsung. Mit dem Vorderrad touchierte sie noch ein geparktes Auto und beschädigte dies leicht. Der Mann im Auto begann danach lauthals zu lachen. Der Opel fuhr weiter.

Die Radfahrerin blieb unverletzt, stand aber unter Schock, hieß es. Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Mitte ermitteln nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht.

Zeugen des Vorfalls und oder Personen die Hinweise auf den Opel und den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter 06221/991700 zu melden.