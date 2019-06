Heidelberg. (pol/rl) Zu einem Autobrand im Stadtteil Kirchheim kam es am Mittwochabend. Laut Polizeimeldung geriet ein Peugeot am Turn- und Sportzentrum im Harbigweg in Vollbrand.

Verletzt wurde dabei ersten Informationen zufolge niemand. Der Fahrer konnte rechtzeitig aussteigen.

Das Auto ist ein Totalschaden.

Weitere Informationen folgen.