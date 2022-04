Heidelberg. (RNZ) Das Team der Uni Heidelberg hat bei der weltweit größten und renommiertesten internationalen Gerichtssimulation, dem "Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot" für Handelsrecht, zwei erste Plätze und mehrere Auszeichnungen errungen.

Die Jurastudenten Lea Deger, Noëmi Simon, Elena Stegmann, Moritz Böbel und Tobias Thomer gewannen in Wien den ersten Platz für den Klägerschriftsatz und im Schwesterwettbewerb, dem "Vis Moot East in Hongkong", den ersten Platz für den Beklagtenschriftsatz.

Damit setzten sie sich im Wettbewerb gegen 365 beziehungsweise 139 teilnehmende Unis durch. In den mündlichen Plädoyers erreichte das Team jeweils die Runde der besten 32 Teams. "Die Universität Heidelberg nimmt seit 1995 erfolgreich am Vis Moot teil.

Seit 2002 gab es kein Jahr, in dem unsere Teams nicht zumindest in einer Disziplin eine Platzierung in den oberen zehn Prozent erreicht haben", freut sich Prof. Marc-Philippe Weller, der am Institut für ausländisches und internationales Privat- und Wirtschaftsrecht in die Team-Betreuung eingebunden ist. "Umso mehr freue ich mich, dass wir in diesem Jahr in den Endrunden solch herausragende Erfolge erzielen konnten."