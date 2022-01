Heidelberg. (ani) Seit vergangenem Samstag gilt in Heidelberg wieder eine Ausgangssperre. Da die Sieben-Tage-Inzidenz zwei Tage in Folge über 500 gelegen hatte, dürfen Ungeimpfte zwischen 21 und 5 Uhr nur noch aus triftigem Grund vor die Tür. Oberbürgermeister Eckart Würzner bezeichnete das bei einem Pressegespräch am Montag als "extrem harte Maßnahme". Sie diene aber dazu, das Infektionsgeschehen abzuflachen.

Kontrolliert wird die Ausgangssperre vom Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) der Stadt. Allerdings wolle man weiter mit "Fingerspitzengefühl" vorgehen, wie Würzner sagte. Es seien derzeit keine groß angelegten Kontrollaktionen geplant. "Wir sind aber von Landesseite aus verpflichtet, das Einhalten der Ausgangssperre zu kontrollieren – und das werden wir auch tun", sagte Würzner.

Das Stadtoberhaupt appellierte abermals an alle Bürger, sich impfen zu lassen. Vor allem Ältere sollten jetzt "an die Booster-Impfung denken". Gerade für sie könne auch die neue Corona-Variante "Omikron" gefährlich werden. "Das ist keine kleine Erkältung", so Würzner, "das ist ein Virus, das Sie das Leben kosten kann." Die Impfquote in Heidelberg läge zwar mit 72 Prozent vollständig Immunisierten über dem Landesdurchschnitt von 70,8 Prozent. "Doch es sind eben nur 72 Prozent." Das sei noch weit entfernt von dem, was man erreichen müsse, um dem Virus Herr zu werden.

Auch bei den Booster-Impfungen sei noch deutlich Luft nach oben. 46,2 Prozent aller Heidelberger haben laut Landessozialministerium bereits eine dritte Impfung bekommen. "Damit sind wir noch nicht da, wo wir hin wollen", so Würzner. Man werde deshalb vonseiten der Stadt auch keine Impfzentren abbauen. Zumal "spätestens im März mit einer neuen Impfcharge zu rechnen ist", sagte Würzner. Die Impfstoffhersteller von Biontech hatten erst kürzlich angekündigt, voraussichtlich im März einen auf die Omikron-Variante angepassten Impfstoff ausliefern zu können.

Unterdessen meldet das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises, das auch für Heidelberg zuständig ist, einen Fehler in der Meldesoftware "SurvNet", mit der die Corona-Fallzahlen täglich an das Landesgesundheitsamt übermittelt werden. Das Gesundheitsamt könne deshalb derzeit keine verlässliche Aussage zum Infektionsgeschehen in der Stadt machen. Es sei davon auszugehen, dass der Meldeverzug im vierstelligen Bereich liegt.