Heidelberg. (ani) Nachdem das Land wegen eines Softwarefehlers am Mittwoch nicht alle Neuinfektionen erfassen konnte, wurden die Fälle am Donnerstag nachgemeldet: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Heidelberg springt deutlich auf 580,2 (Mittwoch: 465,5) – und liegt damit weit über der landesweiten Inzidenz von 478,6. Fragen und Antworten zum Infektionsgeschehen:

Werden die Corona-Regeln verschärft? Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz auch an diesem Freitag und damit zwei Tage in Folge über 500, hätte das ab Samstag, 15. Januar, Folgen: Ungeimpfte dürfen ihre Wohnung dann zwischen 21 und 5 Uhr nur noch mit triftigem Grund verlassen.

Wie viele Omikron-Fälle gibt es in Heidelberg?Aktuell liegen dem Gesundheitsamt 283 Nachweise der Omikron-Variante unter den 1230 aktiven Fällen vor. Doch ist die Sequenzierung zeitaufwendig, was zu einem Verzug der Varianten-Meldung führt. Das Gesundheitsamt geht davon aus, dass es schon deutlich mehr Omikron-Fälle in der Stadt gibt. Im Heidelberger Labor Limbach sind aktuell 70 Prozent aller positiven Tests Omikron-Fälle, wie der Leiter Martin Holfelder der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Reichen die Kapazitäten zur Auswertung von PCR-Tests in Heidelberg aus? Holfelder zufolge analysiert das Labor Limbach in Rohrbach-Süd derzeit 5000 bis 6000 Proben täglich. Bei noch mehr Proben stoße man an personelle Grenzen. Deshalb werden nun dringend Medizinisch-Technische-Laborassistenten, Biologen, Mikrobiologen und Mediziner gesucht.

Wie erklärt sich das Gesundheitsamt die explodierenden Infektionszahlen in Heidelberg? Reisen über Weihnachten und Neujahr könnten ein Grund für die hohen Werte in Heidelberg sein. Wie viele Corona-Fälle aber tatsächlich auf Reisen zurückzuführen sind, kann das Gesundheitsamt nicht sagen, da nicht mehr alle Fälle "ausermittelt" werden, wie es auf RNZ-Anfrage heißt. Zudem sei die hochansteckende Omikron-Variante schon sehr früh – am 4. Dezember 2021 – erstmals in Heidelberg aufgetreten. Die Sprecherin betont aber, dass all diese Erklärungsmuster nur Vermutungen seien. "Es ist aktuell nicht möglich, wissenschaftlich fundierte Erklärungen zu benennen."

Gibt es Infektionscluster? Laut Gesundheitsamt sind derzeit keine größeren Infektionscluster – also mehrere Fälle in einer Einrichtung oder Firma – bekannt.

Wie viele Fälle gibt es an Schulen und Kitas? Von den 1230 aktiven Corona-Fällen stehen 119 im Zusammenhang mit Schulen, 29 mit Kindertageseinrichtungen.

Wie alt sind die Menschen, die sich infizieren? Das Durchschnittsalter der aktiven Fälle liegt in Heidelberg bei 33,7 Jahren. Mit 368 Infektionen sind die 21- bis 30-Jährigen derzeit am häufigsten betroffen, danach die 31- bis 40-Jährigen mit 186 Fällen sowie die 11- bis 20-Jährigen mit 181.