Vor der Psychosomatischen Tagesklinik in der Voßstraße demonstrierten Psychologische Psychotherapeuten in Ausbildung (Pias) für eine bessere Bezahlung. Foto: Philipp Rothe

Von Tim Appel

Heidelberg. Rund 70 Leute versammelten sich am Mittwoch auf dem Innenhof der Psychosomatischen Tagesklinik zu einer Kundgebung der "Psychotherapeuten in Ausbildung (Pias)" des Uniklinikums. Die Pias fordern eine angemessene Entlohnung für ihre Arbeit. Mit dem Protest wollten sie Druck auf den Arbeitgeberverband der Universitätsklinika (AGU) aufbauen, mit dem man sich derzeit in Tarifverhandlungen befindet.

"Wir sind keine Praktikanten. Wir laufen nicht nur mit und schauen zu", betonte die angehende Psychotherapeutin Claudia Farrenkopf. Nach abgeschlossenem Masterstudium sind Pias bereits ausgebildete Psychologen. Als solche würden sie im öffentlichen Dienst etwa 4000 Euro brutto monatlich verdienen. Während des Praxisteils ihrer Weiterbildung müssen sie 1800 Arbeitsstunden in einer psychiatrischen Klinik ableisten. Am Uniklinikum bekommen sie dafür nur 1385 Euro brutto im Monat – und das, obwohl sie dort, so Farrenkopf, die Arbeit von Psychologen erledigen.

Auf Anne Scholz’ Station sei kein einziger Psychologe angestellt, so die 26-Jährige. Daher würden die Pias bereits nach einer Woche Einarbeitungszeit Patienten in Einzel- und Gruppentherapien behandeln. "Das System lebt also von uns", meinte Scholz. Hinzu komme, dass die sie die Weiterbildungskurse an der Uniklinik – mindestens 300 Euro monatlich – selbst bezahlen müssen. So blieben nur etwa 700 Euro vom Monatsgehalt übrig. Und das bei 26 Stunden Dienst in der Klinik und zehn Stunden theoretischer Weiterbildung wöchentlich. Auch Krankheitszeiten werden nicht angerechnet und Urlaub nicht bezahlt.

Die Pias fordern deshalb, in die Entgeltgruppe für Psychologen (E13) aufgenommen zu werden. Der Assistenzarzt Tizian Decker unterstützte seine Kollegen bei ihren Forderungen: "Der Arbeitsalltag der Pias unterscheidet sich kaum von meinem. Nur bekomme ich dafür ungefähr den vierfachen Lohn."

Bei ihrem Arbeitgeber sind die Pias dagegen bisher auf Unverständnis gestoßen. "Der Vorstand war bei der ersten Verhandlung nicht einmal genau über unsere tatsächliche Arbeit informiert", so Scholz. Die AGU habe die geringe Vergütung der Pias damit gerechtfertigt, dass diese kein Geld für das Klinikum erwirtschaften würden. Das stimme jedoch nicht, meinte Scholz, denn die Behandlungen ihrer Patienten würde vom Uniklinikum der Krankenkasse in Rechnung gestellt, als wären diese von Psychologen behandelt worden.

Auch in der zweiten Runde legte die AGU diese Woche kein neues Tarifangebot vor und bestritt, dass die Pias ähnliche Leistungen wie approbierte Therapeuten erbrächten. Ende des Monats ist ein weiterer Verhandlungstermin angesetzt. Falls die AGU auch dann nicht auf die Pias eingehe, so Monika Neuner von der Gewerkschaft Verdi, bleibe diesen als letztes Mittel nur noch der Streik.