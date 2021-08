Heidelberg. (RNZ) In Heidelberg hat jedes neunte Kind Kreidezähne, das geht aus dem "Zahnreport" der Krankenkasse Barmer hervor. Kreidezähne sind nach Karies die wichtigste Zahnerkrankung bei Kindern. Laut dem Bericht sind in Baden-Württemberg 7,7 Prozent der Sechs- bis Neunjährigen davon betroffen. In Heidelberg liegt die Quote mit mehr als elf Prozent deutlich höher: "Tatsächlich dürften aber noch mehr Kinder Kreidezähne haben. Denn diese Zahnkrankheit ist irreversibel, sie kommt also auch bei Älteren vor", sagt Simone Dick, Regionalgeschäftsführerin der Barmer. Im Rhein-Neckar-Kreis hätten 9,9 Prozent und damit ebenfalls relativ viele Kinder Kreidezähne. In Ulm ist die Quote mit 12,2 Prozent am höchsten, in Heilbronn mit 3,9 Prozent am geringsten.

"Diese regionalen Unterschiede können wir nicht erklären. Aus Sicht der Wissenschaft dürfen sie aber auch nicht überinterpretiert werden", so Dick. Bei Kreidezähnen ist die Mineralisation des Zahnschmelzes gestört. Die Zähne sind verfärbt und fleckig, oft schmerzempfindlich und so weich, dass sie bröckeln.