So soll das neue Herzzentrum am Hofmeisterweg im Neuenheimer Feld (unten links ist der Botanische Garten) aussehen. Grafik: HDR GmbH

Von Timo Teufert

Heidelberg. Mit einem neuen Herzzentrum will das Universitätsklinikum ein neues Kapitel in der Patientenversorgung und der Forschung aufschlagen: In dem interdisziplinären Zentrum sollen Kardiologie, Herzchirurgie, Kinderkardiologie und Kinderherzchirurgie zusammengefasst werden. Am Dienstag präsentierte die Kaufmännische Geschäftsführerin des Klinikums, Irmtraut Gürkan, die erste Konzeptstudie für das neue Zentrum, das im Neuenheimer Feld bis 2024 entstehen soll.

Finanziert wird die Einrichtung, deren Bauherr das Uniklinikum selbst sein wird, über zwei große Spenden - insgesamt 125 Millionen Euro - und ein Darlehen. "Die Verabredung ist, dass wir keinen Euro vom Land dafür bekommen und das Land dafür die Sanierung der Kopfklinik übernimmt", berichtete Gürkan. Für den Bau spendet Mäzen Dietmar Hopp über seine Stiftung 100 Millionen Euro, die Tschira-Stiftung ermöglicht durch eine weitere Großspende, dass das Forschungsinstitut "Informatics for Life" integriert werden kann.

Zusammen mit Karin Diez, der stellvertretenden Leiterin der Planungsgruppe Medizin, stellte Gürkan die Konzeptstudie des Büros HDR aus Düsseldorf vor. Demnach soll sich das neue Herzzentrum - das südöstlich der Medizinischen Klinik am Hofmeisterweg auf dem Areal der alten Kinderklinik vorgesehen ist - in drei unterschiedlich hohe Gebäude gliedern. Diese haben zusammen eine Nutzfläche von fast 20.000 Quadratmetern und zwischen zwei und vier Obergeschossen. Die Konzeptstudie ist Grundlage einer städtebaulichen Machbarkeitsstudie, die derzeit in Abstimmung mit der Stadt erarbeitet wird. Sie soll bis Herbst 2019 abgeschlossen sein, die Entwurfsplanung bis Mitte 2020.

Im neuen Zentrum sollen vor allem die Funktionsbeziehungen optimiert werden: So sollen sich die Bereiche für Operationssäle, Herzkatheter und Intensivpflege als Einheit auf einer Ebene befinden, ebenso wie die Kinderpflege und die dazugehörige Ambulanz. "Die Interdisziplinarität ist Grundvoraussetzung für eine optimale Genesung", erklärte Gürkan. Wichtig sei das neue Zentrum aber auch, weil an Herz-Kreislauf-Erkrankungen mehr Menschen sterben als an Krebs und die Herzmedizin aufgrund des demografischen Wandels an Bedeutung zunehmen werde.

In der anschließenden Fragerunde, in der den Spendern gedankt und das Uniklinikum für die Idee gelobt wurde, wollte Arnulf Weiler-Lorentz (Bunte Linke) wissen, ob sich die Geschossflächenzahl - sie regelt die Dichte der Bebauung - durch das neue Zentrum im Neuenheimer Feld erhöhe und ob zusätzlicher Autoverkehr zu erwarten sei. Weil aber alte Gebäude abgerissen werden, rechnet Diez nicht mit einer Erhöhung.

Der Autoverkehr werde sich verlagern, weil einige Einheiten bislang auf die Innere Medizin und die Chirurgie verteilt seien. Ein Hubschrauberlandeplatz sei nicht nötig, weil das Gebäude unterirdisch mit der neuen Chirurgischen Klinik verbunden werde und dort die zentrale Ambulanz sei. Monika Meißner (SPD) ging es um den Grünstreifen entlang des Hofmeisterweges, der in der Studie vorgesehen ist, aber wegfallen soll, damit sich dort Busse begegnen können. Simone Schenk (Freie Wähler) plädierte zudem dafür, im Süden in das Campus-Areal einfahren zu können, um zum Herzzentrum zu gelangen.