Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. Vier freie Tage – und das bei Traumwetter. Das lange Osterwochenende in Corona-Zeiten war eine Herausforderung. Angesichts gesperrter Spielplätze und Grünflächen suchten viele Heidelberger die wenigen noch zugänglichen Nischen – und hielten dort meist den erforderlichen Abstand.

Wegen Corona gesperrt: Der Zugang zur Aussichtsplattform am Heidelberger Hausberg.

> Auf dem Königstuhl: "Polizeiabsperrung" ist auf dem rot-weißen Band zu lesen, das den Zugang zu einem der schönsten Aussichtspunkte Heidelbergs verwehrt. Es ist jener unterhalb der Hotel-Baustelle auf dem Königstuhl und nahe der Bergbahn, deren Betrieb wegen der Corona-Krise eingestellt ist. Ein Wanderer steht vor der Absperrung und schüttelt den Kopf: "Was soll das denn? Wir sind hier an der frischen Luft, wollen nur mal über die Rheinebene blicken", ärgert er sich. "Das gibt doch keine Menschenansammlung!"

Warum auch die Parkplätze am Königstuhl abgesperrt sind, ist wiederum für Autofahrer nicht nachvollziehbar. Bauarbeiten sind auf der Straße zum "Märchenparadies" im Gange, auch da fällt gut die Hälfte der Parkplätze am Straßenrand weg. Für Autos wird’s also eng auf dem Hausberg, nur wenige freie Plätze gibt es noch auf der Parkfläche unterhalb des kleinen Freizeitparks. "Saisonstart am 14. März" steht noch auf einem Banner am Eingang – doch die Corona-Krise hat den Familienbetrieb Märchenparadies auf unbestimmte Zeit lahm gelegt.

Perfekt für Familien: Der Walderlebnispfad am Königstuhl.

> Im Wald: Stattdessen sind viele Familien auf dem Walderlebnispfad unterwegs. Die kurze Variante der "Via Naturae" ist etwa dreieinhalb Kilometer lang. Am Wegesrand gibt es einige lehrreiche und schön gestaltete Spielstationen. Da geht es um den Salamander, den Specht oder um die Spuren, die die Tiere im Wald hinterlassen. Ein Vater, der mit Frau und vier Kindern auf dem Königstuhl unterwegs ist, meint: "Angesichts dessen, was Familien in den Osterferien überhaupt noch unternehmen können, ist der Walderlebnispfad eine Oase, die erhalten bleiben und nicht auch noch gesperrt werden sollte!" Auf der Lichtung, die sich nach etwa drei Vierteln der Wegstrecke auftut, haben sich ein paar Menschen auf der Wiese niedergelassen – aber nicht in größeren Gruppen.

> Im Schlossgarten: Eine andere noch nicht gesperrte Oase ist der Schlossgarten, wo sich die Besucher gut aus dem Weg gehen können. Dort geht Joachim Bolch täglich mit dem Rollator spazieren. Der 90-Jährige ist in der Altstadt aufgewachsen und kennt sich auch im Stadtwald gut aus. Dort sind derzeit besonders viele Wanderer, aber auch Mountainbiker unterwegs – letztere oft in rasantem Tempo. Da zieht es Bolch eher in den Schlossgarten, wo gerade die Skulpturen von Jürgen Goertz ausgestellt sind. Der Künstler ist in Heidelberg kein Unbekannter, schuf er doch im Jahr 2000 das dreibeinige Pferd vor der Print Media Academy am Hauptbahnhof. Mit seinem "Musengaul" und allerlei anderen skurrilen Gestalten ist er nun auch im Schlossgarten präsent. "Das war doch schon mal einen Halbtagesausflug wert", findet ein Besucher. Zwei Frauen stehen vor dem Eingang zum Schlosshof Wache. Da darf niemand rein. Das Tor zum Hof hatten sie in den letzten Tagen noch geöffnet, um den Gästen wenigstens einen kleinen Einblick zu gewähren – doch auch das ist jetzt vorbei, weil sie immer wieder erklären mussten, wieso der Zutritt nicht möglich ist.

Abstand halten kein Problem: Die weitläufige Thingstätte ist ein beliebtes Ausflugsziel.

> Auf dem Heiligenberg: Die Michaelsbasilika auf dem anderen Heidelberger Hausberg ist schon seit drei Wochen zu. Die Thingstätte aber bleibt begehbar. Derweil hat der Wirt der Waldschenke an Ostern einen "Bestellservice" unter hohen Sicherheitsauflagen gestartet: Kleine Speisen und Getränke werden im Eingangsbereich telefonisch geordert – und dann im Biergarten zum Mitnehmen ausgegeben.