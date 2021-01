François Rolland am Alten Synagogenplatz in der Altstadt. Hier stand einst die Synagoge der jüdischen Gemeinde – bis SA-Männer das Gebäude am frühen Morgen des 10. November 1938 stürmten und in Brand setzten. Foto: Hentschel

Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Gegen 1 Uhr morgens erteilt Hans Bender, Führer der SA-Standarte 110, den Befehl, die Synagoge in der Lauerstraße in Brand zu stecken. Etwas später beobachten Anwohner in der Altstadt, wie mindestens zehn SA-Männer das Gebäude stürmen und Feuer legen. Das jüdische Gotteshaus geht kurz darauf in Flammen auf. Nicht nur in Heidelberg, im ganzen Land brennen in der Nacht auf den 10. November 1938 die Synagogen. Es ist eine der größten Plünderungsaktionen der jüngeren Geschichte – und eine Nacht, die François Rolland nicht mehr loslässt.

82 Jahre danach, ein sonnig-kalter Tag im Spätherbst. Rolland steht auf einer kleinen Erhöhung am östlichen Ende des Alten Synagogenplatzes und zeigt auf den Boden. "Ungefähr hier könnte sie gestanden haben." Er spricht von der Chanukkia – jenem Leuchter, dessen Kerzen einmal im Jahr entzündet werden, zu Chanukka, dem jüdischen Lichterfest.

Der Wiener Hoffaktor Samuel Oppenheimer schenkte eine solche Chanukkia der jüdischen Gemeinde in Heidelberg Ende des 17. Jahrhunderts zu deren Neugründung – nachdem die Juden 300 Jahre lang aus der Stadt verbannt gewesen waren. Sein Geschenk bestand aus echtem Silber, hatte acht Arme, war knapp 1,80 Meter hoch und zwei Meter breit. Zunächst stand sie in mehreren als Synagogen genutzten Räumen in der Altstadt, ab 1878 dann dauerhaft in der Synagoge in der Lauerstraße. Bis zum 10. November 1938. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Diese Chanukkia, knapp 1,80 Meter hoch, ist seit November 1938 verschollen. Foto: pr

François Rolland hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Chanukkia wiederzufinden. Rolland, 1986 in der Nähe von Paris geboren, ist der Urenkel eines protestantischen Universitätsprofessors und einer Jüdin. 1938 flohen seine Vorfahren vom hessischen Marburg aus in die USA, darunter auch seine Großmutter, damals noch ein Kind. "Wenn sie nicht hätten fliehen können, wären sie im KZ gelandet. Sie hätten es wahrscheinlich nicht überlebt", sagt er. Von der Geschichte seiner Familie erfuhr Rolland früh, mit dem Judentum und seinen Bräuchen hatte er aber lange nichts zu tun.

Das änderte sich, nachdem er zum Philosophiestudium nach Heidelberg gekommen war. Regelmäßig, erzählt Rolland, habe er damals die Buchhandlung Ziehank am Universitätsplatz besucht, auch an einem Tag im Sommer 2008. "Es war drei Wochen vor meinem Geburtstag", erinnert er sich. In der Buchhandlung entdeckte Rolland ein dickes Werk in fünf Bänden: eine kommentierte Tora, den ersten Teil der hebräischen Bibel, mit deutscher Übersetzung. In nur zwei Wochen las er die fast 2000 Seiten durch. "Da habe ich den Text neu entdeckt. Ich war völlig fasziniert."

Rolland schloss sich der jüdischen Gemeinde in Heidelberg an, besuchte erstmals einen von ihren Gottesdiensten. Eher zufällig, sagt er, traf er einige Jahre später bei einer Stadtführung auf Rabbiner Janusz Pawelczyk-Kissin, der ihm von der verschwundenen Chanukkia berichtete. Rolland hatte inzwischen sein Studium beendet. Einen Job fand er nicht, Geld hatte er auch keines, jedoch viel Zeit. Also machte er sich daran, die Chanukkia zu suchen. "Ich dachte: Wenn der Leuchter den Krieg überlebt hat, muss er noch irgendwo stehen – und wenn er noch irgendwo steht, weiß das vielleicht auch noch jemand."

Es ist eine beschwerliche Suche. Schriftliche Quellen zum Verbleib des Leuchters gibt es keine, mehrere Archivanfragen blieben unbeantwortet. Doch noch gibt es Zeitzeugen, die von damals berichten können. Und so ereigneten sich bei der Recherche immer wieder auch "glückliche Zufälle", wie Rolland es nennt.

Einer dieser Zufälle heißt Robert Erb. Er war als Kind Teil des "Jungvolks" und berichtete Rolland von der damaligen Zeit. "Er wusste alles, was in Heidelberg während der Nazizeit passiert war", sagt Rolland. Erb, der heute nicht mehr in Heidelberg lebt, erzählte ihm von der Ziegelhäuser Stiftsmühle, einem ehemaligen Hotel mit Restaurant unterhalb von Stift Neuburg. Die Heidelbergerin Alma Schmeisser betrieb es während der Nazi-Zeit und danach, bis zu ihrem Tod im Jahr 1979.

Den Nachforschungen Rollands zufolge feierten mehrere Nationalsozialisten in der Stiftsmühle am Abend des 10. November 1938 die Pogromnacht. Bevor SA-Männer die Synagoge in Brand gesetzt hatten, hatte die Gestapo-Zweigstelle Heidelberg die Anweisung aus Mannheim erhalten, alle Wertgegenstände aus den jüdischen Einrichtungen zu beschlagnahmen. Torarollen, Gebetsschalen, Bücher, Schmuck – alles, was einen Wert besaß – war in kurzer Zeit weggeschafft worden. Die Torarollen habe man verbrannt. Andere jüdische Besitztümer, so erzählt es Rolland, brachten Angehörige von Gestapo und SA wohl in die Stiftsmühle, um sie dort als Trophäen ihrer Tat auszustellen.

Ob auch die Chanukkia den Weg in die Stiftsmühle fand, ist nicht bekannt. Doch es gibt Hinweise darauf. Der Heidelberger Michael Flamme, der lange vor Rolland zur Geschichte des Leuchters forschte, soll herausgefunden haben, dass der Leuchter in den 60er- oder 70er-Jahren in der Stiftsmühle gesehen wurde. Flamme stellte seine Forschungen irgendwann wieder ein, unter anderem, weil der Wille zur Unterstützung in der Lokalpolitik gering war. "Er stieß auf eine Mauer des Schweigens", sagt Rolland.

Alma Schmeisser war laut Rolland "eine stramme Nationalsozialistin". Ein Nachkomme der Familie berichtete ihm, dass Schmeisser einmal im Jahr, zu ihrem Geburtstag am 23. Dezember, Freunde und Bekannte in die Stiftsmühle einlud. Es handelte sich um "alte Kameraden" aus der Nazi-Zeit, darunter der frühere NSDAP-Kreisleiter Wilhelm Seiler und einer der prominentesten Überlebenden der NS-Führungsriege: Albert Speer, Hitlers Architekt und Rüstungsminister. Speer war 1966 auf freien Fuß gekommen und bewohnte von da an das väterliche Haus im Schloß-Wolfsbrunnenweg.

Eine undatierte Aufnahme der Ziegelhäuser Stiftsmühle. Dort soll sich lange nach dem Krieg regelmäßig ein Kreis aus Alt-Nazis getroffen haben, darunter auch Albert Speer. Foto: pr

Die Chanukkia, mutmaßt Rolland, könnte sich heute bei einem der Nachfahren des Kreises bestehend aus Alt-Nazis um Schmeisser und Speer befinden, der sich regelmäßig in der Stiftsmühle traf. Es ist jedoch nur eine von drei Möglichkeiten, die Rolland als realistisch einschätzt. Möglichkeit zwei: Der Leuchter wurde eingeschmolzen, genauso wie zahlreiche andere von den Nazis beschlagnahmte Gegenstände nach der Pogromnacht. Möglichkeit drei: Der Leuchter wurde später über den Schwarzmarkt verkauft. Rolland aber sagt: "Ich bin zu 80 Prozent sicher, dass die Geschichte mit der Stiftsmühle stimmt. Und wenn sie stimmt, dann gibt es auch die Chanukkia noch."

François Rolland geht es in erster Linie um Gerechtigkeit. Im Rahmen seiner Suche begegnete er auch einem früheren Heidelberger Pfarrer. Dieser soll im Besitz tausender jüdischer Kulturgüter gewesen sein, die er einst auf dem Schwarzmarkt gekauft hatte. Rolland verklagte den Pfarrer wegen Hehlerei. Die Heidelberger Staatsanwaltschaft lehnte ein Ermittlungsverfahren allerdings ab, auch weil der Besitz der von den Nationalsozialisten geraubten Kulturgüter längst verjährt ist.

Noch immer befinden sich unzählige solcher Judaica, von der Menora bis zur Torarolle, in fremden Händen. Eine Restitution bleibt in vielen Fällen unmöglich. Auch deshalb will Rolland weiter nach der Chanukkia suchen – und dafür sorgen, dass "sich ein Kreis schließt". So wie für ihn persönlich, letzten Sommer, als er als Nachkomme von NS-Verfolgten die deutsche Staatsbürgerschaft erhielt. 82 Jahre nachdem seine Vorfahren aus Deutschland vertrieben worden waren.

Info: Wer Hinweise zum Verbleib der Chanukkia geben kann, meldet sich per E-Mail: rabbinat@jkg-heidelberg.org.