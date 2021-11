Von Julia Lauer

Heidelberg. Nur alle paar Jahrzehnte kommen Mauern des Augustinerklosters in der Altstadt zum Vorschein. Nun war es wieder so weit: Auf dem Universitätsplatz, dort, wo noch immer Bagger stehen und lose Pflastersteine liegen, lohnte sich ein fachmännischer Blick in den Graben. Denn bei den Leitungsarbeiten in der Merianstraße wurden nicht nur Erde und Steine sichtbar. "Wir haben die nordwestliche Ecke des Augustinerklosters entdeckt", freut sich der Archäologe Tobias Schöneweis vom Kurpfälzischen Museum. "Das ist ein richtig spannender Befund. Denn es ist der erste genaue Lagepunkt des Klosters, den wir bestimmen können."

Dass unter den Pflastersteinen des Uniplatzes die Reste des Augustinerklosters verborgen sind, stand auch schon vorher fest. Nur: So exakt wie jetzt konnte man die Anlage nicht verorten. Im Sommer 1912 wurde der Ludwigsplatz, wie der Universitätsplatz damals hieß, neu angelegt. Dabei wurde ein Säulenstumpf zutage gefördert, der sich als Überrest des alten Augustinerklosters entpuppte. Wenig später folgten weitere Mauern, immer mehr Überreste des Klosters wurden geborgen: Säulen, Steine und Gewölbeteile. Es war ein sensationeller Fund, der Fotografen und Schaulustige aus Heidelberg und der ganzen Region anzog.

Der Nachrichtenredakteur Christian Kreutzer packte mit an, um die Ecke des Klosters freizulegen. F: KMH / RNZ-Repro

Nachdem die Anlage freigelegt war, schüttete man sie wieder zu und versenkte sie somit im Erdreich. Geblieben ist ein Grundriss der Anlage, den das Vermessungsamt damals anfertigte. Er ließ auch Rückschlüsse darauf zu, welche Ecke man nun gefunden hatte, wie Schöneweis erklärt: nämlich die nordwestliche Ecke des nördlichen Seitenschiffs der Kirche, die hier einst stand. Auf dem Grundriss ist das Gebäude der Alten Universität eingezeichnet, die bis heute erhalten ist und so als Bezugspunkt dient. "Aber wie genau der Plan ist, wussten wir nicht. Auf den Zentimeter genau konnten wir den Standort des Klosters also nicht bestimmen", berichtet der Archäologe.

Als nun Leitungsarbeiten im nördlichen Bereich des Uniplatzes anstanden, wurden die Archäologen vom Kurpfälzischen Museum hellhörig. "Es gibt in der Altstadt ein paar Hotspots, wo früher das stand, was die mittelalterliche Stadt ausmachte: Adelshöfe, Spitäler, Kirchen und Klöster", erzählt Schöneweis. Und das Augustinerkloster war nicht nur das größte und reichste Kloster der Stadt – besonders geschichtsträchtig ist es noch dazu.

Das Kloster wurde zwischen 1256 und 1279 gegründet, zwischen seinen Mauern lebten Mönche aus dem Bürgertum. Später spielte es eine wichtige Rolle für die Universität. Nicht nur nutzte sie die Räumlichkeiten des Klosters, im 15. Jahrhundert verkündete Kurfürst Friedrich I. hier auch die Universitätsreform. Und schließlich diskutierte der Augustinermönch Martin Luther hier im April 1518 seine Thesen.

Grundriss der Klosteranlage. Die markierte Ecke konnte nun genau verortet werden. Abb.: RNZ-Repro nach nach Oechelhäuser / Kraus 1913

Gründe genug also für das Kurpfälzische Museum, bei den Leitungsarbeiten regelmäßig einen Blick in den beinahe mannshohen Graben zu werfen. Als Untere Denkmalschutzbehörde nimmt es zu jedem Bauvorhaben Stellung, dazu zählen auch Bodenarbeiten wie diese. Doch obwohl man sich in diesem Fall zu einer sogenannten baubegleitenden Untersuchung entschied, war mit einem Fund an dieser Stelle nicht wirklich zu rechnen: Schließlich hatte das Museum 1979, als die Leitungen verlegt wurden, bereits die Arbeiten an dieser Stelle begleitet. "In der Archäologie geht es oft um Zentimeter, in diesem Fall um zwanzig", erklärt Schöneweis. Der Aushub des Baggers war eine Handbreit breiter als vorgesehen – sodass die Kirchenmauer mit Innenraumecke und Fußboden zutage trat. Bei dem Fund spielte also auch der Zufall mit. "Dass es eine Punktlandung war, war unser Glück", sagt der Archäologe.

Schöneweis hatte zwei Tage, um das Gemäuer zu untersuchen. Dabei unterstützte ihn der Radio-Journalist Christian Kreutzer als ehrenamtlicher Helfer. Er hatte schon an anderen Grabungen des Kurpfälzischen Museums teilgenommen und hatte gerade Urlaub. Kreutzer legte den Bereich mit der Kelle frei. Schöneweis dokumentierte den Fund, nahm auch eine Mörtelprobe von der Innenwand. Sie war weiß getüncht. Herauszufinden, ob eine andere Schicht darunter lag: Das steht als Nächstes an. "Hier ist der Fußboden, auf dem Luther herumgelaufen ist", vergegenwärtigt Schöneweis die Bedeutung des Fundes. Inzwischen ist der Graben schon wieder zugeschüttet. Aber man weiß nun genauer, was sich unter der Erde verbirgt.