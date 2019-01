Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. "Wir waren heute Nachmittag die allerersten hier oben", sind sich Natalie und Katja aus Rohrbach sicher. Gegen 15.30 Uhr machen sich die jungen Frauen mit dem dreijährigen Noel auf dem Schlitten schon wieder auf den Nachhauseweg. Da herrscht auf dem Kohlhof, gemessen an einem Werktag, noch Hochbetrieb.

Der seit dem Vormittag anhaltende Schneefall hat die Menschen "drunten im Tal" neugierig gemacht. Kann man auf dem Berg schon rodeln? Die weiße Schicht auf der Kohlhofwiese reicht dafür tatsächlich schon aus, auch wenn die Grashalme noch nicht ganz zugeschneit sind.

Torsten Schmalbach und Sohn Max aus Eppelheim vergnügten sich beim Schneemannbauen.

Ihren ersten Schneemann des Jahres 2019 bauen Torsten Schmalbach und sein achtjähriger Sohn Max. "Wir wohnen in Eppelheim und haben das heute Morgen schon im Garten versucht, aber da ist der Schnee nicht liegen geblieben", erzählt der Vater, während er die dritte Schneekugel zur passenden Größe rollt. Sie ergibt den Kopf. Der Schneemann sollte anschließend noch Augen aus Laub sowie Mund, Nase, und Arme aus dürren Zweigen bekommen.

Mit dem lenkbaren Schlitten - ein bunter, schnittiger "Bob" - heizt Nils die Piste runter. Der Sechsjährige ist mit seinen Eltern und seinem Bruder von Bammental auf den Kohlhof gekommen. "Wir haben gerade Urlaub, da hat das heute gut gepasst", sagt sein Vater Mario Hautzinger.

"Super - ein Schlittenhund!" - die Bemerkung kann sich die Reporterin angesichts eines originellen Gespanns nicht verkneifen. Doch Pudeldame Lilly wird den Schlitten natürlich nicht ziehen, sondern auf dem Schoss von Frauchen Martina mitfahren. Martina hat auch ihren fünfjährigen Sohn Vincent dabei und hat sich von Walldorf aus in Richtung Königstuhl aufgemacht.

Gehen ab wie die Feuerwehr: Der fünfjährige Vincent aus Walldorf mit Mutter Martina und Hund Lilly. Foto: kaz

Es ist kalt, es ist neblig. Doch das Rodeln macht mit dem blauen Plastik-Schlitten, der laut Martina "abgeht wie die Feuerwehr", einfach riesig Spaß. Außerdem wird man durstig und hungrig. Wie gern würden Mutter und Sohn jetzt ein Kaiserschmarrn verspeisen! Oder wenigstens was Heißes trinken! Fehlanzeige. Wie andere Schlittenfahrer bedauert Martina, dass es die Kohlhof-Gaststätte nicht mehr gibt. Jetzt will sie auf der Rückfahrt irgendwo einkehren.

Die "Glühwein-Hütte" auf dem Kohlhof, in der vor allem an Wochenenden auch kleine Speisen angeboten werden, ist jedenfalls noch geschlossen. "Bei Schnee" sei künftig auch werktags geöffnet, ist auf einem handgeschriebenen Zettel zu lesen. Ganz in der Nähe liefert sich eine Familie aus Mannheim eine Schneeballschlacht. Zum Aufwärmen hat die Mutter Tee in der Thermoskanne dabei.

Es gibt beim ersten Schnee auch erste Stürze und erste Tränen - ist aber alles halb so schlimm. Nur eine kleine Schramme, also kein Beinbruch. Es gibt auch erste Verluste: An einem Obstbaum hängt ein Handschuh mit bunten Strickmustern, der einem Kind abhandengekommen sein muss.

Kurz nach 16 Uhr wird der Nebel dichter und dunkler wird es sowieso. Die meisten zieht es jetzt nach Hause. "Gehen wir morgen wieder Schlitten fahren?", fragt ein kleines Mädchen mit von Kälte ganz roter Stupsnase auf dem Parkplatz vor der Posseltslust. "Wenns weiter schneit und der Schnee liegen bleibt, dann ja", lautet die Antwort. Dann erzählt ihm der Großvater noch, dass es auf dem Kohlhof früher einen kleinen Schlepplift gab und er dort das Skifahren gelernt hat.