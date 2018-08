Heidelberg. (bms) Die Heidelberger Freizeiten der evangelischen Kirche für Familien, besonders für Kinder und Frauen aus armen Verhältnissen, blicken auf eine lange Tradition zurück: Sie begannen 1926 auf dem Speyerer Hof, zwei Jahre später zog man in die Marienhütte oberhalb des Schlosses. Mittlerweile ist die Anlage in die Jahre gekommen, im Juli hat der evangelische Stadtkirchenrat ein kirchliches Projektteam "Marienhütte erhalten und gestalten" offiziell damit beauftragt, bis zum Herbst ein Nutzungs- und Investitionskonzept zu entwickeln. Laut Kirchenverwaltung sollen Investitionen und Betrieb der Marienhütte ausschließlich aus Fremdmitteln und eigenständig erwirtschafteten Mitteln bestritten werden, damit der Haushalt der Kirche nicht belastet wird.

Seit Jahresbeginn habe sich schon viel getan, erklärt Marie-Luise Fahr vom Diakonischen Werk. Organisiert vom Evangelischen Kinder- und Jugendwerk halfen Freiwillige aus Heidelberger Gemeinden, Vereinen und Institutionen bei notwendigen Arbeiten an der Marienhütte und dem Gelände. So wurden Schuppen abgerissen, Bäume gelichtet und Wege eingestreut. Auch ein Wildschweinzaun wurde errichtet und die Hügellandschaft für Spielflächen geebnet. "Über 40 Freiwillige haben die Marienhütte und das Gelände entrümpelt, den maroden Holzboden entfernt und Altlasten entsorgt", so Fahr. Nach der Kinderfreizeit stünden weitere Instandhaltungsarbeiten am Dach und im Innenraum an.

"Für all diese Arbeiten können wir auf rund 60.000 Euro Spendengelder zurückgreifen, die wir in den vergangenen Jahren für den Erhalt der Marienhütte bekommen haben", freut sich auch Dekanin Marlene Schwöbel-Hug. Auf dem Gelände sollen ganzjährig Angebote gemacht werden können, die dem christlichen Auftrag entsprechen,wie zum Beispiel Kinder- und Jugendfreizeiten, offene Bildungsangebote, interkulturelle Begegnungsmöglichkeiten und Jugendaustausch. Dazu gehören auch Trauergruppen, Seniorenkreise, besondere Gottesdienste und Feiern wie Taufen oder Hochzeiten.

Man kann sich auch Proberäume für Kirchen- und Posaunenchöre, Musikfestivals oder Theatergruppen vorstellen. "Das Gelände und die baulichen Gegebenheiten bieten wunderbare Nutzungsmöglichkeiten auch außerhalb des kirchlichen Kontextes", heißt es weiter. Letztendlich müsse sich der Betrieb der Marienhütte finanziell tragen.

Info: www.marienhütte.de