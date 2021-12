Von Julia Lauer

Heidelberg. Dieses Weihnachtsfest ist bereits das zweite, das unter Pandemie-Bedingungen stattfindet. In Baden-Württemberg gilt derzeit Alarmstufe II. Während Veranstaltungen wie Weihnachtsmärkte oder Volksfeste komplett verboten sind, dürfen religiöse Veranstaltungen stattfinden – also auch Weihnachtsgottesdienste.

Hintergrund Nachfolgend findet sich eine Übersicht über die katholischen Weihnachtsgottesdienste, für die es noch freie Plätze gibt. Anmelden kann man sich auf www.stadtkirche-heidelberg.de oder telefonisch über die Pfarrbüros. Die Anmeldefrist für die Gottesdienste an Heiligabend und dem ersten Weihnachtsfeiertag [+] Lesen Sie mehr Nachfolgend findet sich eine Übersicht über die katholischen Weihnachtsgottesdienste, für die es noch freie Plätze gibt. Anmelden kann man sich auf www.stadtkirche-heidelberg.de oder telefonisch über die Pfarrbüros. Die Anmeldefrist für die Gottesdienste an Heiligabend und dem ersten Weihnachtsfeiertag endet am Mittwochmittag. Eine Übersicht über die protestantischen Gottesdienste folgt in unserer Mittwochs-Ausgabe. Freitag, Heiligabend > 11 Uhr St. Peter (Kirchplatz) Christbaum schmücken mit Kindern (ohne Anmeldung) > 11.30 Uhr St. Paul (Kirchplatz) Ök. weihnachtliche Andacht > 15.30 Uhr St. Johannes (Kerweplatz) Ök. Familiengottesdienst mit Krippenspiel (ohne Anmeldung) > 17 Uhr St. Peter Familienandacht > 17.30 Uhr St. Albert Ök. Gottesdienst in Leichter Sprache > 18 Uhr St. Marien Christmette > 18 Uhr St. Paul Christmette > 22 Uhr St. Johannes Christmette > 22 Uhr St. Peter Christmette Samstag, erster Weihnachtstag > 9.30 Uhr St. Marien Eucharistiefeier > 9.30 Uhr St. Paul Eucharistiefeier > 11 Uhr St. Johannes Eucharistiefeier > 11.30 Uhr St. Michael Eucharistiefeier in englischer Sprache > 18 Uhr St. Johannes Vesper > 18.30 Uhr St. Raphael Eucharistiefeier Sonntag, zweiter Weihnachtstag > 9.30 Uhr St. Paul Wortgottesfeier > 11 Uhr Jesuitenkirche Eucharistie > 11 Uhr St. Anna Eucharistiefeier in polnischer Sprache > 11 Uhr St. Bonifatius Eucharistiefeier > 11 Uhr St. Peter Eucharistiefeier > 11 Uhr St. Teresa Eucharistiefeier > 11 Uhr St. Vitus Eucharistiefeier > 13 Uhr St. Michael Eucharistiefeier in englischer Sprache > 18.30 Uhr St. Micheal Vesper > 18.30 Uhr St. Raphael Eucharistiefeier

Vonseiten des Landes stehen die Gottesdienste grundsätzlich allen Menschen offen. Die Corona-Verordnung regelt hier lediglich, dass in den Alarmstufen I und II der Mindestabstand von anderthalb Metern eingehalten werden muss. Den religiösen Gemeinschaften steht es frei, darüber hinaus weitere Maßnahmen zu ergreifen. Wie soll Weihnachten in den beiden großen Heidelberger Kirchen laufen? Ein Überblick.

> Angebot an Gottesdiensten: Sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche in Heidelberg bieten an Heiligabend sowie am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag zahlreiche Gottesdienste an. Die katholische Kirche setzt dabei ausschließlich auf Präsenzgottesdienste, die größtenteils in den Kirchen stattfinden. Damit bei begrenzter Platzzahl möglichst viele Menschen teilnehmen können, finden manche Formate zweimal statt: etwa die Kinderkrippenfeier im Hof der Abtei Neuburg. Anders als die Katholiken haben die Protestanten auch Formate im Programm, die sich aus der Ferne verfolgen lassen. Neben Präsenzgottesdiensten, die sowohl drinnen als auch draußen abgehalten werden, ist hier auch die digitale Teilnahme eine Option.

> Zugang zu Präsenzformaten: Die Katholiken in Heidelberg halten sich bei ihren Gottesdiensten an die Regeln der Erzdiözese. "Der Zugang soll für alle Menschen möglich sein – unabhängig davon, ob die Person immunisiert oder getestet ist", heißt es dort. Es gilt also weder 2G- noch 3G-Nachweispflicht. Bei den Protestanten hingegen unterscheiden sich die Vorgaben je nach Gemeinde und räumlichen Gegebenheiten: In Abhängigkeit davon gelten für die Gottesdienste entweder keine Zugangsbeschränkungen – oder es gilt 2G-plus.

> Schutzmaßnahmen: Sowohl bei Protestanten als auch Katholiken gelten im Gottesdienst die üblichen Schutzmaßnahmen: Neben dem vom Land vorgeschriebenen Mindestabstand von anderthalb Metern gehört dazu auch, während des gesamten Gottesdienstes eine Maske zu tragen – also auch beim Singen, was inzwischen außerhalb und innerhalb von Kirchen wieder möglich ist.

> Anmeldung: Wer an Heiligabend oder am ersten Weihnachtsfeiertag an einem katholischen Gottesdienst teilnehmen will, muss sich dazu bis Mittwoch, 22. Dezember, um 12 Uhr anmelden. Am zweiten Weihnachtsfeiertag braucht es keine Anmeldung. Für die evangelischen Gottesdienste sollte man sich über die jeweiligen Gemeinden anmelden, entweder über deren Internetseiten oder auch telefonisch. Für die protestantischen Gottesdienste gibt es keine einheitlichen Anmeldefristen.