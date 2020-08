Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Bei der Verpackungsfirma "Gaster Wellpappe" sah am Montag alles nach Normalbetrieb aus: Am Hauptsitz im Stadtteil Pfaffengrund fuhren Lastwagen ein und aus, die Maschinen surrten, die Produktion lief weiter. Zugleich aber waren etliche Ärzte und Mitarbeiter des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises auf dem Firmengelände im Kurpfalzring – und testeten die Mitarbeiter auf eine Corona-Infektion.

60 Mitarbeiter waren bereits am Donnerstag und Freitag vergangener Woche getestet worden, wie das Gesundheitsamt berichtet – allerdings da noch auf Initiative der Firma. Auslöser dafür war, dass ein Mitarbeiter seine Infektion gemeldet hatte. Gaster bot daraufhin allen rund 150 Angestellten einen Test an. 60 Mitarbeiter nutzten das Angebot, erste Ergebnisse lagen am Freitag vor, inzwischen ist klar: 29 von ihnen haben sich infiziert. 17 davon leben im Rhein-Neckar-Kreis, fünf in Heidelberg und sieben in anderen Stadt- und Landkreisen. Am Montag dann führte das Gesundheitsamt einen Flächentest bei allen Beschäftigten durch. Die Ergebnisse sollen am heutigen Dienstag vorliegen.

Wie genau es zu dem Corona-Ausbruch kam, ist noch völlig unklar. "Da viele der positiv getesteten Personen keine oder nur sehr schwache Symptome hatten, konnte bislang nicht ermittelt werden, wo die Infektionskette begonnen hat", so das Gesundheitsamt. Man stehe in engem Austausch mit der Firma. Eine Schließung des Betriebes sei "nach aktuellem Stand" aber nicht geplant. Offenbar gab es nicht nur im Werk im Pfaffengrund, sondern auch in der Niederlassung in Wieblingen, wo Gaster eine Lagerhalle hat, Infektionen.

Der Ausbruch zieht schon jetzt Kreise: Die Ermittlung von Kontaktpersonen sei noch nicht abgeschlossen, so das Gesundheitsamt, jedoch seien bereits erste Positiv-Tests von Familienangehörigen der Mitarbeiter gemeldet worden.

Die Firma Gaster Wellpappe reagierte am Montag nicht auf Anfragen der Rhein-Neckar-Zeitung. Zu Arbeitsbedingungen und Hygienemaßnahmen vor Ort wollte sich auch das Gesundheitsamt nicht äußern. Zur Frage, wie man weitere Ansteckungen vermeiden wolle, heißt es: "Das Gesundheitsamt prüft derzeit, ob und wenn ja welche weiteren Maßnahmen erforderlich sind."

Nach RNZ-Informationen haben die 29 infizierten Mitarbeiter zwischen Test und Ergebnis bis zu einen Tag lang weiter im Unternehmen gearbeitet – gemeinsam mit jenen, deren Test dann negativ ausfiel. Es könnte also sein, dass negativ getestete Personen sich nach ihrem Test angesteckt haben – oder eine kurz vorher erfolgte Infektion zum Zeitpunkt der Überprüfung noch nicht nachweisbar war.

Auch die Stadt Heidelberg äußerte sich auf RNZ-Anfrage zu dem Infektionsgeschehen bei der Firma: "Der Fall zeigt, wie wichtig es ist, dass sich jeder Einzelne seiner Verantwortung bewusst ist", sagte ein Stadtsprecher. "Solche Infektionsgeschehen lassen sich eindämmen, wenn Hygiene- und Schutzmaßnahmen konsequent eingehalten werden – gerade auch am Arbeitsplatz." Man sei über die aktuelle Entwicklung bei den Fallzahlen besorgt. Aus diesem Grund würde auch das Abstrichzentrum auf dem Kirchheimer Messplatz in Kürze wieder seinen Betrieb aufnehmen. Die Stadt hatte dieses wegen der geringen Fallzahlen zum 1. Juli geschlossen.

Der Ausbruch bei Gaster Wellpappe schlägt sich in der Sieben-Tage-Inzidenz für Heidelberg nieder. Diese Ziffer gibt die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen an: Am Freitag lag sie in Heidelberg bei 13,1. Nun ist sie auf 18,1 gestiegen. Nach einer Vereinbarung zwischen Bund und Ländern gilt ein Wert von 35 als kritisch. Ab 50 Neuinfektionen in einer Stadt oder einem Landkreis kann das Land entsprechende Maßnahmen ergreifen – bis hin zum lokalen Lockdown.