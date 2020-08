Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Yalçın Tekinoglu war Soldat, segelte auf der Gorch Fock, nahm an zwei Auslandseinsätzen teil. Heute ist er Anwalt, spezialisiert auf Steuerrecht, hat eine Kanzlei auf dem Landfriedgelände und eine in Hamburg. "Ich wollte damals Action", sagt der 36-Jährige. Doch in seiner Arbeit als Anwalt geht es auch heute nicht ruhiger zu. Anfang des Monats bekam er einen Drohbrief, darin eine pulverige Substanz. Der Absender stammt aus der rechtsextremen Szene, vermutet die Polizei. Denn Tekinoglu macht nicht nur Steuerrecht, er vertritt auch immer wieder Menschen, die Opfer von Diskriminierung werden.

Als der Drohbrief kam, alarmierte Tekinoglu gleich die Polizei. Sein Büro und Teile des Gebäudes wurden geräumt. Der Absender bezieht sich darin auf einen speziellen Fall: Der Anwalt engagiert sich für eine 16-Jährige, die in einem Hamburger Supermarkt wegen ihres Kopftuchs diskriminiert worden sein soll. "Man ist es gewohnt, Gegenwind zu bekommen", sagt Tekinoglu. Und er ist froh, dass er den Brief bekommen hat und nicht seine Mandantin.

Dass er mal Anwalt wird, hätte Tekinoglu sich als Schüler nicht träumen lassen. "Ich habe immer gedacht, ich werde KSK-Soldat oder Fallschirmjäger", sagt Tekinoglu, und muss lachen. Doch er sprang nie aus Flugzeugen und landete auch nicht bei der Spezialeinheit. Weiße Uniformen, ein Karibikstrand und ein Papagei bringen ihn stattdessen zur Marine. Das Poster sieht er, kurz bevor er sich verpflichtet. 18 Jahre ist er da alt. Kurz zuvor hat er in Einbeck Abitur gemacht, einer Stadt mit rund 30.000 Einwohnern in Südniedersachsen.

Tekinoglu will etwas Gutes tun, schon als junger Mann. Die UN-Einsätze der neunziger Jahre hätten sein Bild der Bundeswehr geprägt. Doch die Realität holte ihn bald ein. Er habe nicht das Gefühl gehabt, als Soldat Menschen helfen zu können. Dazu sei es kaum möglich gewesen, sich etwas aufzubauen: "Als Marinesoldat ist man 300 Tage im Jahr auf See." Keine idealen Bedingungen, um eine Familie zu gründen. "Ich wollte irgendwo ankommen", sagt Tekinoglu. Und so wechselt er nach einem Jahr bei der Marine und zwei Jahren an der Universität der Bundeswehr in Hamburg erst an die zivile Universität der Hansestadt, dann nach Heidelberg, um Jura zu studieren.

Seit sechs Jahren ist Tekinoglu nun Anwalt "mit Leib und Seele". Er verteidigte einen der Angeklagten im sogenannten Containermord in Waibstadt, war anfangs auch in dem Prozess um den rechten Angriff auf eine Eisdiele in Wiesloch involviert. 1000 Asylverfahren hat Tekinoglu seit 2015 geführt. "Überwiegend erfolgreich", so der 36-Jährige. Eigentlich ist er aber Wirtschafts- und Steueranwalt: "Damit verdiene ich mein Brot", sagt Tekinoglu. Und in diesem Bereich promoviert er gerade.

Mittlerweile ist Tekinoglu verheiratet und hat zwei kleine Kinder. Vor deren Geburt habe er auch an Wochenenden gearbeitet, doch das sei jetzt vorbei. Vor zwei Jahren eröffnet Tekinoglu dann seine zweite Kanzlei – in Hamburg. "Es klingt erst mal nicht nach weniger Arbeit", muss er zugeben. Doch er müsse nicht mehr Zeit investieren: "Man muss sich jetzt disziplinieren", erklärt der Anwalt.

Während seines Studiums hatten ihn noch "zu viele Ablenkungen" von der Hansestadt nach Heidelberg gebracht. Hier sei es auch nicht so anonym: "Als ich einmal in einer Vorlesung gefehlt habe, habe ich am nächsten Tag meinen Professor auf der Straße getroffen und er hat mich gefragt, wo ich gesteckt habe", lacht Tekinoglu. Im Referendariat in Mosbach habe ihn dann seine Ausbildungsrichterin sehr unterstützt. Jeden Freitag musste er zu ihr kommen, zehn Minuten erzählen, was ihn gerade bewegt. "Das hat mir sehr gut getan."

Als Schüler habe er sich nicht besonders hervorgetan, auch im Studium habe er manches nur "mit Ach und Krach" geschafft. Aber immer hätten ihn Menschen unterstützt. Und das will Tekinoglu zurückgeben. Ob er nun Menschen vertritt, die sich keinen Anwalt leisten können oder sich gar nicht erst in eine Kanzlei trauen oder als Seelsorger im Krankenhaus. Über neun Monate hat Tekinoglu an Wochenenden an einer entsprechenden Fortbildung teilgenommen und später in der Thorax-Klinik Trost gespendet, "wo die Arbeit wirklich gebraucht wird".

Ob der Drohbriefschreiber Tekinoglu auch deshalb geschrieben hat, weil er einen nicht-deutschen Namen hat, Moslem ist und seine Wurzeln im Ausland liegen? "Ich weiß nicht, was diese Menschen denken", sagt Tekinoglu. "Ein urdeutscher Anwalt, der sich für Opfer von Diskriminierung einsetzt, hätte den Brief wahrscheinlich auch bekommen." Für ihn ist aber klar: "Ich lasse mir von niemandem vorschreiben, dass ich nicht deutsch wäre." Es klinge pathetisch, doch bei seinen Auslandseinsätzen, "da wäre ich bereit gewesen, mein Leben für Deutschland zu opfern".