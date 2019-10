Heidelberg. (hö) Nicht nur im Rohrbacher Menzelweg steht ein vor sich hingammelndes Auto, auch in Handschuhsheim: An der Ecke Hilzweg/Dallgarten parkt seit vielen Monaten, wenn nicht gar Jahren, ein blauer Smart auf der Straße.

Ein aufmerksamer Nachbar schrieb der RNZ: "Ebenso wie Blätter und Kiefernadeln zerfallen Strafzettelankündigungen unter dem Scheibenwischer durch Sonne und Regen zu Staub - und werden durch neue ersetzt. Der immerwährende Kreislauf der Jahreszeiten. Auch alle Aufkleber, die eine baldige Entfernung des Smart ankündigen, verblassen auf den Scheiben und haben schon fast alle Farbe verloren. Doch nichts geschieht. Der Smart steht unbewegt und bleibt den Jahreszeiten ausgesetzt - stumm sein Martyrium/Mysterium erduldend."

Die RNZ fragte bei der Stadt nach und erhielt diese Antwort: "Der Fall ist bekannt und bei der Zulassungsstelle in Bearbeitung. Das widerrechtlich abgestellte Auto wird demnächst entfernt." Der Unterschied zwischen beiden Wagen: Der Smart in Handschuhsheim steht an einer öffentlichen Straße, der Passat in Rohrbach auf einem Privatgrundstück - und deswegen sind der Stadt die Hände gebunden.