So schön war die Schlossbeleuchtung 2017 – und viele Heidelberger sehnen danach, endlich wieder das sommerliche Feuerwerk zu genießen. Einstweilen wird das aber nichts. Auch die dritte Schlossbeleuchtung in diesem Jahr ist abgesagt. Foto: Alex

Von Sarah Hinney

Heidelberg. Eigentlich war sie fest geplant – aber jetzt ist auch die dritte Heidelberger Schlossbeleuchtung in diesem Jahr abgesagt. Das hat der Chef von "Heidelberg Marketing", Mathias Schiemer, am Freitag auf RNZ-Nachfrage mitgeteilt. Bis vergangenen Montag war er noch zuversichtlich, dass das große Feuerwerk am 4. September wieder steigen kann. Seit 26. Juli gilt jedoch in Baden-Württemberg für Veranstaltungen unter anderem die Regel, dass in den Inzidenzstufen 1 und 2 eine Belegung der Veranstaltungsfläche mit maximal 50 Prozent der Kapazität erlaubt ist. Nur lässt sich das bei der Schlossbeleuchtung weder kontrollieren noch umsetzen. "Da sind uns die Hände gebunden, und das ist natürlich traurig", sagt Schiemer.

Der Marketing-Chef hat noch mehr schlechte Nachrichten: Mit der neuen Regelung ist auch die Ersatzsatzveranstaltung, die für den Heidelberger Herbst angedacht war, vom Tisch. Der "Herbst" sollte in einer kleinen Version stattfinden. "Aber wir können Heidelberg nicht einzäunen", sagt Schiemer. Das wäre aber die einzige Lösung, um die geltenden Corona-Regeln für Veranstaltungen umzusetzen.

Trotzdem gibt es auch gute Nachrichten. Am Samstag und Sonntag, 21. und 22. August, wird gefeiert. Dann steigt wieder die Veranstaltung "Stadt am Fluss", die 2019 ihren Auftakt hatte. Die B37 am Neckar bleibt zwei Tage lang zwischen Alter Brücke und der Stadthalle autofrei. Regionale Stände laden zum Flanieren ein, und der Fluss zeigt sich von seiner schönsten Seite – autofrei. Möglich ist diese Veranstaltung, weil das Gelände dort tatsächlich eingezäunt werden kann. "Und dann können bis zu 15.000 Leute auf die Fläche", freut sich Schiemer. Die Organisation ist freilich kompliziert, eine Registrierung wird nötig sein, aber Schiemer ist optimistisch: "Das kriegen wir hin." Auch für den Herbst hat "Heidelberg Marketing" schon konkrete Pläne. "Das Weindorf wird gerade geplant und auch ganz sicher durchgeführt – in Kooperation mit dem Schloss", erzählt Schiemer.

Genauer gesagt werden es zwei Weindörfer sein, in denen Winzer aus Heidelberg und der Region ihre Produkte anbieten. Vom 24. September bis zum 3. Oktober wird eines davon auf dem Karlsplatz eine Heimat finden. Der lässt sich ebenfalls gut umzäunen und bietet Platz für 300 bis 400 Menschen. Ein zweites Dorf soll auf dem Schloss aufgebaut werden. "Die Idee ist, dass die Besucherinnen und Besucher nicht nur an einem Ort bleiben, sondern mit dem Weinglas gemütlich zum Schloss und wieder nach unten wandern oder mit der Bergbahn fahren können", erklärt Schiemer. Außerdem will Schiemer das "Weindorf" nicht als Corona-Ersatzveranstaltung verstanden wissen, denn es soll in den nächsten Jahren wiederholt werden.

Dass die Absage der Schlossbeleuchtung viele Menschen traurig stimmen wird, ist Schiemer bewusst. Auch er selbst gibt zu: "Es ist deprimierend." Gleichzeitig lenkt er den Blick auf die Dinge, die in diesen Zeiten auch Mut machen. "Die Schausteller stehen zum Beispiel immer noch. Die sind richtig angekommen in der Stadtgesellschaft. Und das ist doch positiv."