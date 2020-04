Heidelberg. (jola) Auch die großen Geschäfte dürfen jetzt öffnen: Galt bis Mittwoch noch, dass Läden mit einer Verkaufsfläche von mehr als 800 Quadratmeter geschlossen bleiben müssen, haben seit Donnerstag auch in Heidelberg wieder große Modehäuser wie Henschel und Niebel, aber auch die beiden Kaufhof-Filialen geöffnet. Die Elektronikmärkte Saturn und Media Markt ziehen heute nach, wie der Konzern mitteilte. Sie alle dürfen allerdings nur einen Bereich von 800 Quadratmetern öffnen.

Bereits letzte Woche hatten sich viele große Geschäfte vorbereitet. Doch dann entschied die Landesregierung am Freitagabend, dass die Absperrung entsprechender 800-Quadratemeter-Bereiche nicht möglich sein werde. Elektronikmärkte und Modehäuser zögen zu viele Leute in die Stadt, hieß es aus Stuttgart. Die Wendung brachte ein Gerichtsurteil aus Sigmaringen. Ein Bekleidungsgeschäft in Ulm hatte beim dortigen Verwaltungsgericht geklagt und Recht bekommen.

"Ich hab mich tierisch gefreut", sagt Fabiana Bernardi, Leiterin der Henschel-Filiale in der Hauptstraße. Das Urteil des Verwaltungsgerichts fiel am Mittwochabend, am Donnerstag ist ihr Haus bereits geöffnet: "Wir mussten zum Glück nur noch den Feinschliff machen", so Bernardi. Zur Verkaufsfläche gehört jetzt nur noch der Teil links von den Rolltreppen. Alle Waren aus anderen Bereichen könne man aber holen, erklärt die Filialleiterin: "Wir flitzen dann schnell rüber." Das gilt auch im Modehaus Niebel in Handschuhsheim. Dort sind jeweils 400 Quadratmeter mit Frauen- und mit Herrenmode geöffnet. Wer etwas aus der Sportabteilung braucht, bekommt es gebracht.

40 Kunden lassen Henschel, Niebel und Kaufhof auf die Verkaufsfläche. Nur beim Kaufhof muss ein Sicherheitsmann am Eingang abzählen. Bei Niebel ist der Andrang nicht so groß. "Aber ein Anfang ist gemacht", so Geschäftsführer Bernd Niebel. Man habe aber auch Personen "auf Abruf", die an der Tür kontrollieren könnten. Bei Henschel zähle man regelmäßig durch. Im Moment ist aber auch hier nicht viel los.