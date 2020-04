Heidelberg-Kirchheim. (pop) Die 24 jungen Männer – zum Teil in Uniform, sonst mit Schlips und Kragen – schauen ernst in die Kamera. Die beiden in der ersten Reihe halten ein Schild hoch: "Corona, 1914". Das Bild stammt aus Dieter Neuers Buch "Kirchheim – Eine Ortsgeschichte aus der Kurpfalz". Wie in Quarantäne wirken die Männer darauf jedenfalls nicht. Das Foto tauchte bei der Recherche für einen Artikel über das diesjährige Jubiläum "100 Jahre Eingemeindung Kirchheims zu Heidelberg" auf. Das Jubiläum rückte in den Hintergrund, stattdessen entwickelte sich die Frage: Wer waren diese Männer? Und wie passen sie in die Geschichte des damals noch selbstständigen Kirchheims – ohne Universität?

Philipp Körner, Autor des Bandes "Kirchheim – Ein heimatkundlicher Überblick", weiß sofort, dass die "Corona" eigentlich den Namen "Burschenschaft Corona" trug und 1912 gegründet wurde. Die Mitglieder waren zwischen 18 und 25 Jahre alt und trafen sich im Gasthaus zum Hirsch. Im Grunde, so Körner, habe die Burschenschaft Corona versucht, in Kirchheim die Heidelberger Burschenschaften nachzuahmen. Weshalb sich die Kirchheimer Corona-Burschenschaftler, bei denen es sich explizit "nicht um Studierte" gehandelt habe, auch an burschenschaftliche Regeln und Gepflogenheiten gehalten hätten. Bis hin zum "Jahres-Kommers", eigenen Mützen und Bierkrügen mit den Initialen "BC". Einem solchen "Burschenkrug" widmete das Corona-Mitglied Fritz Reinhard im Jahr 1933 folgende Zeilen: "Ein stolzes Zeichen tragen wir, Corona soll es heißen! Die Elsa füllt uns oft mit Bier, die Burschen singen Weisen." Bei der besungenen Elsa handelte es sich um eine der Töchter des Hirschen-Wirts.

Aber auch sonst herrschte bei Corona große Umtriebigkeit. Das belegt ein Fotoalbum, das im März 1924 mit der "Erinnerung an das 12. Stiftungsfest" entstand. Berichtet wird über die Aufführung von Theaterstücken, über Weihnachtsfeiern, Gartenfeste, Ehrungsabende und "Gemütliche Abende", Ausflüge und Radtouren, die Teilnahme am Feuerwehr-Fest und am Schützenfestzug, eine Brauereibesichtigung und weitere Stiftungsfeste bis zum Jahr 1933. Und auf gleich sieben Seiten werden zum Teil auch mit Foto die 50 damals in dieser Burschenschaft Aktiven vorgestellt. Hinzu kommt eine ganze Reihe Cartoons und Zeichnungen, viele faszinierende Fotos sowie weitere Gedichte aus Reinhards Feder.

In den dreißiger Jahren verliert sich die Spur der "Burschenschaft Corona zu Kirchheim". Körner nimmt an, es habe mit dem aufkommenden Nationalsozialismus zu tun gehabt. Doch bis dahin galt das, was ein Corona-Burschenschaftler reimte: "So leben wir beim edeln Bier fidel in Saus und Braus, und wer uns darin stören will, den werfen wir hinaus!"

Und Körner weiß auch etwas zum Begriff "Corona": Das lateinische Wort lässt sich mit Krone oder Kranz übersetzen und war noch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts ein geflügeltes Wort für eine "besondere, eigenwillige Gruppe junger Leute".