Von Manfred Bechtel

Heidelberg. Der Hochschullehrer, Musiker und Musikwissenschaftler Arnold Werner-Jensen feiert am Dienstagseinen 80. Geburtstag – coronabedingt im Kreis seiner Familie: mit seiner Frau Karin, der ehemaligen Stadträtin, seinen drei Töchtern und vier Enkelkindern. Wie es ihn einst nach Heidelberg verschlug und warum die musikalische Theorie und Praxis für ihn zusammengehören, erklärt er im Interview.

Herr Professor Werner-Jensen, die Bachstunden im Kurpfälzischen Museum Heidelberg sind mit Ihrem Namen verbunden. Können Sie sich noch erinnern, wie Sie die Idee dazu hatten?

Während meiner Tätigkeit an der Pädagogischen Hochschule Weingarten haben wir ein neues Cembalo bekommen. Damit habe ich dort 2001 die erste Bachstunde veranstaltet. "Das könnte man in Heidelberg auch machen", dachte ich mir, habe es Professor Frieder Hepp, dem Direktor des Kurpfälzischen Museums, vorgeschlagen, und so planten wir gemeinsam. Bis 2020 haben jährlich vier, später fünf Bachstunden stattgefunden, solistisch oder mit Kammermusikpartnern. In jeder habe ich Cembalo oder Hammerklavier gespielt, und keine ist ausgefallen. Die 81. Stunde war coronabedingt im Januar 2020 die bisher letzte. Ich habe das große Glück, dass im Philharmonischen Orchester Heidelberg sehr viele hervorragende Musiker sind, die gern in den Bachstunden mitwirken. Hinzu kommen Musikerfreunde aus ganz Deutschland. Dafür bin ich sehr dankbar; im Grunde handelt es sich ja fast um ein Ehrenamt, denn die Bachstunden kommen ohne Zuschüsse aus. Im Ehrenamt war ich übrigens auch vierzehn Jahre lang Vorsitzender des Heidelberger Bachvereins.

Wer besucht die Bachstunden, wie laufen sie ab?

Es gibt seit Langem ein Stammpublikum, so dass der Große Salon im Museum immer sehr gut besetzt ist. Ein Konzert dauert, wie der Name sagt, eine gute Stunde ohne Pause, immer am Sonntagvormittag um 11 Uhr. Es handelt sich um Gesprächskonzerte, mit allgemein verständlichen Erläuterungen zu den Werken, den Instrumenten und Musikern.

Sie sind in Innsbruck geboren. Auf welchem Weg sind Sie Heidelberger Altstädter geworden?

Ich sage gern: Ich bin ein Tiroler. Nach den vier Kriegsjahren in Innsbruck bin ich ab 1945 erst in Osnabrück aufgewachsen, wo mein Vater Schauspieler am Theater war, danach ab 1954 in der Nähe von Darmstadt. Studiert habe ich in Frankfurt an der Musikhochschule Schulmusik und Kapellmeister und später Musikwissenschaft, mit Promotion bei Ludwig Finscher in Frankfurt an der Universität. 1975 kam dann der Ruf an die Pädagogische Hochschule in Heidelberg.

Wie sehen Sie sich? Als Musikpädagoge, Musiker oder als Musikwissenschaftler?

Alle drei Begriffe sind für mich gleichberechtigt. Ich habe immer versucht, Praxis und Theorie miteinander zu verbinden. Im Hauptberuf war ich Musikpädagoge: erst am Gymnasium, dann als Professor an den Pädagogischen Hochschulen Heidelberg und Weingarten. Zur Lehre gehörten dort gleichberechtigt musikwissenschaftliche Inhalte. Das praktische Musizieren ist mir ebenfalls sehr wichtig. Seit meinem Studium konzertiere ich öffentlich und habe auch mehrere Rundfunkaufnahmen gemacht. Ich bin auch viele Jahre lang auf Schloss Elmau aufgetreten, gemeinsam mit bekannten Musikern wie den Geigern Saschko Gawriloff und Walter Forchert oder mit den Sängerinnen Ortrun Wenkel, Christiane Hampe und dem Bariton H. Chr. Begemann.

Die Liste Ihrer Publikationen füllt mehrere Seiten, mit 25 Büchern und rund 80 Aufsätzen in vielen bekannten Verlagen. Welche Veröffentlichungen liegen Ihnen besonders am Herzen?

Es handelt sich mehrheitlich um populärwissenschaftliche Publikationen: Die Vermittlung komplexer Inhalte an ein interessiertes, aber oft fachfremdes Publikum ist mir ein Anliegen. Im Reclam–Verlag habe ich eine Reihe von Konzertführern veröffentlicht, darunter die beiden Standardwerke zur Kammermusik und zur Orchestermusik. Zuletzt erschienen zwei Bücher über die deutsche Orchesterlandschaft. Gerade über die Problematik, dass ständig Orchester geschlossen oder fusioniert werden, also über die Gefährdung dieser Orchesterlandschaft, müsste man jetzt in der Corona-Zeit besonders intensiv nachdenken. Die Gefahr wächst, dass die Politik als Erstes bei der Kultur spart! Im didaktischen Bereich ist mein Schwerpunktthema die Vermittlung von Oper und Musiktheater an Interessierte und vor allem an leider Nicht-Interessierte, an junge Leute oder auch an Ältere. Das habe ich schon als Lehrer in der Schule ausprobiert und bin mit Schülern in die Oper gegangen. Vorher habe ich ihnen die Werkstätten gezeigt und die verschiedenen Berufe im Theater erklärt. Zu diesem Thema habe ich Bücher und Aufsätze veröffentlicht, darunter auch einen sehr erfolgreichen "Opernführer für junge Leute", erschienen zuerst bei DTV, jetzt im Schott-Verlag.

Der Komponist Arnold Mendelssohn begleitet Sie mit seinen Liedern durch Ihr musikalisches Leben. Das war auch das Thema Ihrer Doktorarbeit. Wie sind Sie auf diesen heute fast vergessenen Komponisten gekommen?

Durch meine Großmutter Paula Werner-Jensen, die zu Beginn des vorigen Jahrhunderts eine bekannte Konzertsängerin war und in Berlin auch unter Furtwängler aufgetreten ist. Mit ihr hat Mendelssohn Konzertreisen unternommen; in vielen Liederabenden begleitete er sie am Klavier und hat ihr auch einige Lieder gewidmet; die Original-Manuskripte hüte ich! Mendelssohns Lieder habe ich zehn Jahre lang mit meiner Großmutter bis in ihr hohes Alter musizieren dürfen; sie hatte bis ins hohe Alter eine wunderbare Stimme! Ich bin sozusagen der letzte authentische Zeuge dafür, wie diese Lieder aufgeführt werden müssen. Mit meiner Dissertation habe ich später für mich und die Öffentlichkeit die Qualität dieser Lieder auch wissenschaftlich beweisen wollen.

Ihre Liebe gilt auch historischen Tasteninstrumenten. Sie betreuen und spielen diese Instrumente im Kurpfälzischen Museum.

Das ist richtig. Ich stimme und pflege sie regelmäßig und setze sie in den Bachstunden ein. Ich bin der Überzeugung, dass Instrumente nicht nur stumme Anschauungsgegenstände im Museum sind, sondern dass sie auch erklingen müssen. Vor jetzt zehn Jahren haben wir den wertvollen historischen Hammerflügel aus der Mozartzeit, der im Museum steht, restaurieren können. Zu meinem 70. Geburtstag haben wir zu diesem Zweck eine Spendenaktion durchgeführt. Seitdem erklingt hier Musik von Mozart und Haydn im authentischen Klanggewand.

Wie geht es mit den Bachstunden weiter?

Wir planen die nächste Bachstunde für Ende September, in der Hoffnung, dass wir da vielleicht eine Chance haben, wieder anzufangen. Ich möchte jedenfalls nicht so aufhören mit den Bachstunden – coronabedingt.