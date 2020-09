Heidelberg. (shy) Seit Ende August ist sie kaputt – die Anzeigetafel am Hauptbahnhof. Der Grund: Taubenkot. Aber dann gab es richtig gute Nachrichten. Auf Nachfrage der RNZ hatte ein Bahnsprecher am Dienstag versprochen, dass die Anzeigentafel am Donnerstag repariert werde. Allerdings hat das nun leider doch nicht geklappt.

Die Begründung ist durchaus nachvollziehbar: "Um die Anzeige zu reparieren, benötigt das Team eine Hebebühne", teilt ein Bahnsprecher am Freitag mit. Unglücklicherweise hätte die aber trotz Reservierung nicht vor Ort gebracht werden können. Ende nächster Woche soll die Tafel dann aber wirklich endlich repariert werden.