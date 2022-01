Von Peter Wiest

Heidelberg. Der Schrecken, der ihr kurz zuvor in die Glieder gefahren war, ist Dagmar Jung noch anzumerken, als sie zum Anwohnertreffen der vom geplanten Neubau der Ziegelhäuser Brücke unmittelbar Betroffenen in die Brahmsstraße direkt unterhalb der Brücke kommt. "Gerade habe ich es wieder erlebt", schildert sie, was ihr oben in der Kleingemünder Straße passiert ist: "Da fuhr wieder mal ein Lkw so nah vorbei, dass ich auf dem Gehweg auf Zehenspitzen an der Hauswand stehen musste."

Für die Anwohner dort sind solche Erlebnisse fast alltäglich. Sie sorgen sich, dass die Verkehrssituation mit dem Neubau der Brücke, der 2028 geplant ist, noch schlimmer werden könnte. Dass es keine für alle Seiten optimale Lösung geben wird, ist mittlerweile allen Beteiligten klar. Dass der Abriss sein muss, auch. Die Brücke darf wegen mangelnder Tragfähigkeit nur noch bis 2029 genutzt werden. Schwere Lastwagen dürfen sie schon jetzt nicht mehr befahren, zudem gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer.

Was die Anwohner aktuell am meisten stört, ist "mangelnde Kommunikation" vonseiten der Stadt sowie "ein fehlendes Gesamtkonzept, das dringend notwendig wäre", wie es Susann Kattus ausdrückt, die in der Kleingemünder Straße wohnt. Bereits im vergangenen Mai hatte sie in einem Schreiben an das Tiefbauamt der Stadt darauf verwiesen, dass es sicher auch einen alternativen Standort für einen Brückenneubau geben könnte. Dies fänden auch die anderen Teilnehmer des Treffens vor Ort die beste Lösung. Da es diese Alternative nicht geben werde, müsse zumindest gewährleistet sein, dass Anwohner nach dem Neubau nicht noch mehr Einschränkungen hätten als bisher, ist man sich einig.

Die Einschränkungen seien bereits jetzt erheblich, insbesondere bei den Bewohnern der Häuser unterhalb der Brücke in der Brahmsstraße, deren Grundstücke "vom Brückenbauwerk beinahe touchiert werden", wie es Wilfried Flieher ausdrückte. Die Anwohner sind deshalb strikt dagegen, dass die neue Brücke breiter wird als die jetzige. Aktuell gibt es allerdings eine Planungsvariante, die genau das an der etwa 50 Meter langen Engstelle im nördlichen Teil des Bauwerks vorsieht. Das Ziel ist es, dass dort künftig ein Fahrradweg entlangführen soll. Die aktuelle Brücke ist zu schmal, um sämtliche Verkehrsteilnehmer regelkonform unterzubringen. Flieher ist sich sicher, dass eine Verbreiterung der Brücke noch mehr Gefahren für Anwohner bringen würde. Er befürchtet: "Was wir dann hätten, wäre ein 50 Meter langer Fahrradweg de luxe und dahinter dann doch wieder einen Flaschenhals."

Generell sei man dafür, dass "die neue Brücke im Prinzip genau so gebaut wird wie die jetzige", so Susann Kattus. Außerdem wollen die Anwohner erreichen, dass auch über die neue Brücke kein Schwerverkehr fahren darf und die Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 Stundenkilometern bestehen bleibt. Zudem soll der Verkehr nicht mehr durch die Kleingemünder Straße führen, da die Verkehrslage dort zu gefährlich sei.

Dass die betroffenen Anwohner ihre Grundstücke nicht verkaufen wollten, wie die Stadt vorgeschlagen hat, müsse doch wohl verständlich sein, sagt Wilfried Flieher weiter. Wenn man eine neue Brücke in den gleichen Ausmaßen wie die bisherige baue, sei dies auch nicht nötig. Gewährleistet müsse dann allerdings sein, dass der Abstand der Brücke zu den angrenzenden Häusern zumindest erhalten bleibe, dass Lärmschutzmaßnahmen getroffen sowie auf die Materialqualität geachtet werde, dass zukünftige Verkehrsvorschriften wie Geschwindigkeitsbeschränkungen erfolgten, und auch, dass die unmittelbaren Anlieger während der Bauphase keine Einschränkungen in Kauf nehmen müssten sowie der Zugang zum Bahnhof und die Busverbindungen erhalten blieben.

Die Anwohner wollten mit ihrem Zusammenschluss "auf gar keinen Fall so etwas wie Fundamental-Opposition gegen einen Neubau zeigen", betont Susann Kattus. Es gehe darum, die für alle Betroffenen beste Lösung für den Neubau zu finden. Von der Stadt fordere man nun eine Definition der Baumaßnahme samt Baubeginn, Ablauf, Ansprechpartner sowie Gesprächen unter Einbeziehung der Stadtteilvereine und Stadträte.

Info: Dagmar Jung ist als Ansprechpartnerin der Interessengemeinschaft der Brücken-Anwohner per E-Mail zu erreichen – unter der Adresse: dagmar.jung@posteo.de.