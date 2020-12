Anwohnerinnen und Anwohner protestierten gegen das Vorgehen beim Abriss des Pflegeheims St. Hedwig. Sie störten sich an Schreddermaschinen, die vor Ort Beton zerkleinern. Foto: Hentschel

Von Maria Stumpf

Heidelberg. Extremer Baulärm in der Nachbarschaft – das sorgt für viel Groll. Anwohner der Quinckestraße waren viele Wochen geduldig, dann sind sie in die Offensive gegangen und drohten mit Lärmmessungen und eventuellem Baustopp. Es hat wohl geholfen: Ab morgen soll laut zuständigem Architektenbüro erst einmal Schluss sein mit den sehr lärmenden Arbeiten. Es geht um den Abriss des Altenpflegeheims St. Hedwig in der Mönchhofstraße. Träger der Einrichtung und damit Bauherr ist der Caritasverband Heidelberg.

Rund um die Baustelle ist es richtig laut. Baustellenfahrzeuge kreuzen, Baggerschaufeln lösen und verschieben Boden und Steine, heben Erdvertiefungen aus und graben sie wieder zu, entdecken einen 40.000-Liter-Heizöl-Tank – und Lastwagen fahren an und wieder weg. "Alles verständlich", sagen die Nachbarn Marianne und Friedrich Landes. "Wir wenden uns nicht gegen den Neubau. Aber dass der Betonbruch der Fundamente mit einem Riesenlärm vor Ort zerkleinert statt wegtransportiert wird, das leuchtet uns nicht ein." Man habe wohl Kosten sparen wollen, vermuten sie. Das Ehepaar startete eine Unterschriftenlistenaktion in der Straße.

"Weil wir immer wieder seit Ende September vertröstet wurden, dass der Hauptlärm bald vorbei sei", erklärt Ladislav Gross seine Beteiligung an der Protestaktion. Lutz und Vroni Heimlich erzählen von der Angst um ihr altes Haus wegen der Erschütterungen, und auch Iris Birnkamm berichtet von "bebenden Wänden".

Am Montag kam es nun zu einer einvernehmlichen Lösung. "Wir haben noch 18 Monate Bauzeit vor uns. Das geht nur gemeinsam gut", meint Udo Valentsik vom Architektenbüro "1:1 Schliessler + Valentsik". Die lauten Schreddermaschinen sollen tatsächlich ab Mittwoch, 17 Uhr, stillstehen. Von Donnerstag, 3. Dezember, bis 18. Dezember folgen Erdarbeiten, ab 19. Dezember bis 6. Januar kehrt Ruhe ein. Man bedauere die lärmintensive Zeit, betonte der Architekt und dankte der Nachbarschaft für deren Entgegenkommen, jetzt weitere Aktivitäten einzustellen. Man sei zwar "ein bis zwei Wochen in Verzug", räumte er ein. "Aber die Baufirma versicherte uns, rechtskonform zu handeln." Er wies darauf hin, dass die Zerkleinerungsarbeiten vor Ort Sinn machten, um möglichst viel Baumaterial wieder direkt einbauen zu können. "Und eine Baustelle ist nun mal laut und braucht Zeit", warb er um Verständnis.