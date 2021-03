Heidelberg. (jola) Unter Juristen wird beim Thema Mathematik gerne gescherzt: "Judex non calculat" – der Richter rechnet nicht. Bei dem Rechtsgrundsatz aus dem alten Rom geht es natürlich nicht um die mathematischen Fähigkeiten der Juristen. Und dass es ihnen auch gerne mal auf die dritte Nachkommastelle ankommt, bewies ein Anwalt, der einen Antrag auf Berichtigung eines Urteils ans Amtsgericht schickte: Seiner Mandantin – einer Krankenversicherung – standen nicht 3,0017, sondern 3,0073 Euro zu. Hier kam es tatsächlich auf gut einen halben Cent an – also umgerechnet einen Pfennig. Diesen kuriosen Fall nahm das Heidelberger Amtsgericht in seine Jahresbilanz 2020 auf.

Ursprünglich ging es um 398,74 Euro, die eine Krankenversicherung aus Dortmund von ihrem Versicherten aus Heidelberg einklagen wollte. Natürlich nebst Zinsen. Die Hauptsache – also der ausstehende Betrag – erledigte sich bald von selbst. "Vermutlich durch Zahlung", so das Amtsgericht. Die Zinsen wollte die Krankenversicherung aber weiterhin eingeklagt wissen.

Es musste also ein Urteil über Zinsen aus 398,74 Euro für den Zeitraum vom 2. Oktober bis zum 7. Dezember gesprochen werden. Die Richterin rechnete den Betrag aus und kam auf drei Euro. Doch damit war die Sache nicht erledigt: Wegen eines Schreibversehens der Richterin wurde der zu verzinsende Betrag mit glatt 398,00 Euro anstatt mit 398,74 Euro beziffert.

Die Rechtsanwaltskanzlei der Krankenversicherung konnte das so nicht stehen lassen und stellte einen Berichtigungsantrag. Die Richterin möge den Verzinsungsbetrag von 398,00 auf 398,74 Euro korrigieren. "Dieser Antrag geht formal natürlich völlig in Ordnung und kann auch nicht wegen Geringfügigkeit zurückgewiesen werden, da die Rechtsverfolgung keine untere Grenze haben kann und darf", schreibt das Amtsgericht dazu.

Zuerst war nun also ein Anwalt damit beschäftigt, einen Schriftsatz aufzusetzen, den er von Hamburg nach Heidelberg schickte. Daraufhin musste die Richterin einen sogenannten Berichtigungsbeschluss erstellen, bei dem das Urteil um die Zinsen für den Betrag von 74 Cent für 67 Zinstage zu korrigieren ist. Die Richterin rechnete nach und kam auf 3,0073 statt 3,0017 Euro – also eine Differenz von sage und schreibe 0,56 Cent.