Von Maria Stumpf

Heidelberg. Ein Tag der Mahnung gegen Krieg und Faschismus und für klare Positionen in einer solidarischen Gesellschaft: Deutsche Gewerkschaften und Friedensbewegungen erinnern seit Jahrzehnten am 1. September an die Schrecken der Weltkriege und deren Folgen. Unter dem Motto "Abrüstung und Entspannung wählen" haben auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) im Rhein-Neckar-Kreis, das Friedensbündnis Heidelberg, die Bewegung Fridays for Future und weitere Gruppen zu diesem Tag ein gemeinsames Zeichen gesetzt. Rund 150 Menschen waren dabei.

Das fast zweistündige Programm war laut, bunt, kreativ und informativ. Im Fokus waren auch aktuelle Ereignisse: der Abzug der US-Truppen und die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan etwa oder auch die Klimaschutzpolitik. Folglich waren die Teilnehmer, die sich da auf der Neckarwiese tummelten, längst nicht mehr nur Gewerkschaftsmitglieder oder altbekannte Gesichter der "Friedensbewegten" in der Stadt.

Mit Infoständen, Transparenten, zahlreichen Reden und kulturellen Beiträgen in Form von Liedern und Gedichten nutzten die Teilnehmer den Antikriegstag, um gerade vor der Bundestagswahl ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. "Denn wenn wir künftig sicher zusammenleben wollen, brauchen wir eine Politik, die auf Abrüstung und Entspannung setzt statt auf Aufrüstung und Abschreckung. Und wir brauchen eine Bundesregierung, die sich dafür mit Entschlossenheit einsetzt", argumentierte Heiko Maßfeller von der IG Metall. Deutschland stehe auf dem siebten Platz der Länder mit den größten Rüstungsausgaben, unter den Top-Zehn-Staaten weise der deutsche Verteidigungshaushalt mit einem Plus von über fünf Prozent die größten Zuwachsraten auf.

Durch eine Stärkung der nuklearen Abschreckung und durch Pläne für eine stärkere militärische Präsenz im indopazifischen Raum setze die Nato gezielt auf Konfrontation gegenüber Russland und China. Und als Lehre aus Afghanistan: Die westliche Politik stehe für den alten Irrglauben, dass die Demokratisierung einer Gesellschaft mit Militärbündnissen durchzusetzen sei. "Es ist höchste Zeit, das Ruder herumzureißen", plädierte Maßfeller auch deshalb für "eine andere Sicherheitspolitik, die Konflikte vermeidet und Fluchtursachen bekämpft."

Es waren Worte, die Joachim Guilliard als Vertreter vom Friedensbündnis in seiner Rede nur unterstreichen konnte. Mia Lindemann vom "Asylarbeitskreis" und als Vertreterin der "Seebrücke" fügte ergreifende Berichte hinzu über Bemühungen, ihnen bekannte Flüchtlingsfamilien aus Afghanistan herauszuholen. Fridays for Future spannte den Bogen über die komplexen Zusammenhänge von Klimawandel, Flucht und Vertreibung. Der Vortrag von Katya Lwanga von United Colors of Change (UCC) zum Thema Rassismus rundete die Veranstaltung ab.

"Es wäre wirklich gut, wenn der Antikriegstag in der öffentlichen Wahrnehmung ein Revival erlebt", formulierte DGB-Moderatorin Maren Diebel-Ebers den Anspruch der Organisatoren. Frieden, Freiheit, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit seien nicht zu trennen.