Annette Hans wurde Anfang April in den Räumen der Thoraxklinik mit dem Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Foto: Universitätsklinikum

Von Birgit Sommer

Heidelberg. Mehr als eine Schachtel Zigaretten – das war ihr tägliches Quantum an Rauch und Nikotin. Dann kam im Jahr 2005 der Lungenkrebs. Annette Hans war 39 Jahre alt und Mutter zweier Kinder. Sie kämpfte dann nicht nur gegen die Krankheit. Die Patientin der Thoraxklinik begann, Jugendliche vor den Gefahren des Rauchens zu warnen, sie gründete eine Selbsthilfegruppe für Lungenkrebskranke in der Metropolregion mit und ist heute die Vorsitzende des Landesverbandes Baden-Württemberg. Für ihr großes Engagement verlieh ihr kürzlich Wissenschaftsministerin Theresia Bauer in der Thoraxklinik in Rohrbach das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland.

Am Telefon klingt Annette Hans frisch und munter und ganz einfach pragmatisch, wenn sie so von der Krankheit und von ihrer Arbeit für andere Patienten und deren Angehörige erzählt. Mitleid und Selbstmitleid klingen nicht durch, nicht einmal, wenn sie sagt, dass fünf von sechs Lungenkrebs-Erkrankungen tödlich enden. "Zu überleben – das ist ein großes Glück", meint sie jedoch.

Ihr Krebsbefund war Zufall. "Mir ging es richtig gut, bis auf Schmerzen im Oberarm". Die schoben sie und auch ihr Orthopäde auf körperliche Arbeit, denn sie fuhr Gabelstapler und hob schwerere Lasten. Der Arzt tippte dann auf einen Bandscheibenvorfall, doch die Röntgenstrahlen bildeten die Lungenspitze mit ab, und dort fand sich ein fünf Zentimeter großer Tumor. Ein aggressiver "Pancoast-Tumor". Man hatte ihn noch rechtzeitig entdeckt, ehe er streuen konnte.

Es war die Zeit, als der niederländische Showmaster Rudi Carrell mit seinem weit fortgeschrittenen Lungenkrebs an die Öffentlichkeit ging. "Was sollte ich dann für Chancen haben?", fragte sich Annette Hans damals. Ihr Ehemann empfahl ihr einfach, Vertrauen in die Medizin zu haben. Ihr Arzt in Worms verwies sie dann an die Heidelberger Thoraxklinik. Dort bekam sie gleichzeitig Bestrahlungen und Chemotherapie. Dann wurden ihr rechter oberer Lungenlappen, zweieinhalb Rippen und einiges an Brustgewebe entfernt.

Für ihre Kinder im Alter von neun und zwölf Jahren war die Krebsdiagnose ein Schock. "Meine Tochter weinte viel, mein Sohn hat eine ganze Zeit lang niemanden mehr an sich herangelassen, bis nach meiner Operation. In der Schule wurden beide um ein bis zwei Noten schlechter", erzählt Annette Hans. Sie selbst gab sich damals wenig Chancen, hangelte sich aber mutig von kleinem Ziel zu kleinem Ziel: Konfirmation noch erleben, Weihnachten feiern, Schulabschluss des Kindes mitbekommen ...

Ein paar Zigaretten hatte sie noch täglich geraucht, als sie in die Klinik ging. Doch dann sah sie klar: "Lungenkrebs und rauchen passt nicht". Das Aufhören fiel ihr leicht – so leicht, wie das Anfangen im Alter von zwölf, 13 Jahren gewesen war, als sie sich zusammen mit ihrer Schwester und den Klassenkameraden erstmals eine Zigarette angesteckt hatte, um sich erwachsen zu fühlen.

Mittlerweile, weiß sie, ist Nichtrauchen bei Jugendlichen cooler als Rauchen. "Die Aufklärung ist besser, der Zugang zu Zigaretten wurde erschwert, es wurde viel für den Jugendschutz getan", findet Annette Hans. Sie war selbst mit beteiligt. Noch als Patientin in der Thoraxklinik erzählte sie den Schülern im Rahmen der Präventionskampagne "ohnekippe" ihre Geschichte. Auch heute ist sie noch dabei. Derzeit lässt sie sich von den Schülern gerne online interviewen, weil die Veranstaltungen vor Ort pandemiebedingt ausfallen.

Vor Corona-Zeiten kam sie aus Worms oft nach Heidelberg zur Selbsthilfegruppe, die sie 2009 an der Thoraxklinik zusammen mit dem Leiter des Präventionsprojektes gegründet hatte. Ein Forum für Betroffene und Angehörige, das vor allem Tipps für Sport, unterstützende Maßnahmen, soziale Fragen und Rehamaßnahmen gibt. "Die Gespräche mit den Mitpatienten hatten mir damals auch gutgetan", erinnert sich Annette Hans. Sie machten ihr Mut, an das Überleben zu glauben. Die Klinik unterstützte das Vorhaben, bot Räume für die Treffen der Gruppe, half mit Flyern und der Erwähnung auf ihrer Homepage, erlaubte Infostände. "Man braucht ein Krankenhaus, das mitspielt, sonst hat man wenig Chancen."

Selbsthilfegruppen bei Lungenkrebs gibt es inzwischen mehr als 30 in Deutschland, sie selbst steht noch dem Landesverband der Selbsthilfegruppen in Baden-Württemberg vor. Doch Selbstläufer sind diese Einrichtungen keineswegs. "Lungenkrebs ist irgendwie noch ein Tabuthema", weiß Annette Hans, "es ist auch schwierig, jemanden für die Leitung einer Gruppe zu finden. Wenn der Leiter einen Rückfall erleidet, lösen sich die Gruppen oft wieder auf, das war in Heilbronn und Karlsruhe so."

Nach Heidelberg fährt die Wormserin auch, wenn die Medizinstudenten im Rahmen ihres Studiums lernen sollen, was Selbsthilfegruppen leisten und dass sie keine Konkurrenten der Ärzte darstellen. Dabei erklärt sie dem medizinischen Nachwuchs gerne, dass er später seinen Patienten schlechte Nachrichten nicht zwischen Tür und Angel übermitteln sollte, sondern in einem empathischen und vernünftigen Gespräch.

Und dann arbeitet sie noch im Patientenbeirat des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen (NCT) mit. Dessen Aufgabe ist es, den Betroffenen eine Stimme zu geben, sich um ihre Belange und Bedürfnisse bei der Therapie zu kümmern, Ansprechpartner für Unzufriedene zu sein. Wie viele Stunden sie in solche freiwilligen Einsätze investiert, kann die Mittfünfzigerin gar nicht sagen. "Das habe ich noch nie nachgerechnet. Das macht einfach Spaß. Ich bin immer gerne unterwegs gewesen."

Ihre sportlichen Hobbys wie Dartspiel und Bowling musste sie nach der Erkrankung aufgeben. Dafür reichte die Kraft im Arm nicht mehr. Und für Fahrradfahren und Schwimmen fehlt ihr wegen ihrer zusätzlichen COPD-Erkrankung oft die Luft. Jetzt geht sie dafür mit dem eineinhalbjährigen Enkel spazieren: "Das Enkelkind auf dem Arm zu halten, ist ein unbeschreibliches Gefühl."

Info: Kontakt zur Selbsthilfegruppe: annette.hans@live.de