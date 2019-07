Von Willi Berg

Heidelberg. Das Renditeversprechen klingt abenteuerlich. Innerhalb eines Jahres sollte sich das eingesetzte Kapital verdoppeln. Ein Geschäftsmann aus Südtirol ist darauf hereingefallen - und hat eine Million Euro verloren. "Ich war vielleicht zu blauäugig", sagte der 63-Jährige als Zeuge vor dem Heidelberger Landgericht. Dort muss sich seit Mittwoch ein Mann aus Heidelberg wegen Betruges verantworten.

Der Angeklagte sei wie ein vermögender Gentleman aufgetreten. Und habe versprochen, das Geld sei zu "100 Prozent sicher", erinnerte sich der Geschädigte. Und: "Er war überzeugend." Wie die Summe verwendet werden sollte, habe er nicht verstanden, bekannte der Zeuge. "Das sind Geschäfte, von denen ich keine Ahnung habe". Er habe 2014 im "vollsten Vertrauen" rund 800.000 Euro nach Serbien überwiesen. Weitere 200.000 Euro habe der Angeklagte über eine dritte Person in bar erhalten. Letzteres war Schwarzgeld, wie der Zeuge einräumte. In Serbien sollte das Geld angeblich bei einer Firma angelegt werden. Die nannte sich großspurig "Finance Force Holding" und diente wohl nur als Deckmantel.

Die Minifirma in Novi Sad mit nur einer Angestellten, nämlich der Geschäftsführerin, erzielte im Jahr 2014 einen Gewinn von gerade einmal 900 Euro. Von dem Geld des Südtirolers wurde offenbar kein einziger Cent angelegt. Vielmehr landete ein Großteil auf privaten Konten des Angeklagten, wie Ermittlungen ergaben. Das Geld soll der hoch verschuldete Mann für eigene Zwecke verwendet haben. Auch die serbische Geschäftsführerin habe an dem Betrug teilgehabt.

Mehrere Personen hatten dem Südtiroler von dem windigen Geschäft abgeraten. Darunter sein Anlageberater, die Gattin und der Sohn, der früher bei einer Bank arbeitete. Dass er sich letztlich darauf eingelassen habe, erklärte der 63-Jährige so: Der Angeklagte habe ihm schriftlich versichert, er werde das Geld aus eigenen Mitteln zurückzahlen, sollte die Anlage notleidend werden. Was er nicht wusste: Der "Gentleman" aus Deutschland hatte damals bereits Schulden in siebenstelliger Höhe, die er nicht bedienen konnte, so die Anklage. Als er sein Geld wiederhaben wollte, sei er immer wieder vertröstet worden, sagte der Zeuge. Er betreibt in Südtirol ein Lokal und ist an Skiliften beteiligt.

Der 64-jährige Angeklagte wollte sich weder zu seiner Person noch zu den Vorwürfen äußern, teilte Verteidiger Edgar Gärtner mit. Gegenüber einer Haftrichterin hatte sein Mandant behauptet, Geld an eine Inkassofirma zurückgezahlt zu haben. Das ist offenbar gelogen. Die Firma war von dem Geschädigten beauftragt worden, dessen Forderung einzutreiben. "Das hat auch nichts genutzt", sagte der 63-Jährige. Das Geld sei "futsch" und fehle nun für einen längst geplanten Anbau für sein Lokal. Für den Prozess sind vier Tage anberaumt. Das Urteil soll am 17. Juli fallen.

Update: Mittwoch, 3. Juli 2019, 20.37 Uhr