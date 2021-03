Von Arndt Krödel

Heidelberg. Sie sind angehende Zahnärzte und möchten sich sozial engagieren. "Der Gesellschaft etwas zurückgeben", nennen sie das, weil sie sich in einer privilegierten Situation sehen. Javed Matin, Ilias Azim und Amin Douma studieren noch im achten Semester an der Uni Heidelberg und haben ein Projekt gestartet, das obdachlose Menschen dabei unterstützen soll, ihre Mundhygiene und damit ihre Gesundheit und Lebensqualität zu verbessern. Es geht um Aufklärung über Risiken, um Präventionsarbeit und die Überwindung von Schwellenangst: Man möchte Leuten gewissermaßen unter die Arme greifen, die von sich aus den Gang zum Zahnarzt scheuen, möglicherweise auch aus Scham.

Probleme mit den Zähnen? "Wir möchten auf die Leute zugehen und ihnen klarmachen, das gehört dazu, jeder hat zum Beispiel auch Zahnstein, da muss man sich nicht für schämen", sagt Amin Douma. Er und seine beiden Kommilitonen, die sich gemeinsam "Madozim-Team" nennen, einem aus Silben ihrer Namen zusammengesetzten Begriff, wollen vermitteln, dass Mundgesundheit auch wichtig für den körperlichen Allgemeinzustand ist. Schlechte Zähne können auch zu anderen Krankheiten führen: Es gibt zum Beispiel einen Zusammenhang zwischen der Parodontitis, einer bakteriellen Entzündung des Zahnhalteapparates, und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das Risiko für einen Herzinfarkt kann dadurch erhöht sein.

Kommt bei einem obdachlosen Menschen Drogenkonsum ins Spiel, erschwert das die Sache noch. "Die Leute haben dann andere Prioritäten und die Mundhygiene tritt eher in den Hintergrund", erklärt Douma. Ihre Initiative verstehen die drei Zahnmedizinstudenten als Angebot: Wer es annimmt, wird zunächst in einem Anamnesegespräch über Vorerkrankungen befragt. Daran schließt sich eine Zahnsteinentfernung an, wenn keine Infektionskrankheiten bestehen, und nach einem groben Polieren über die Zähne wird der Zahnbefund erhoben. Das bedeutet das Anschauen jedes einzelnen Zahns, des Zahnhalteapparats, des Zahnfleischs und der gesamten Mundhöhle mit Zunge und Gaumen. Wenn eine Behandlung benötigt wird, würde der Betreffende zur Behandlung weiter überwiesen.

Mundhygiene-Trainings und Beratungen gehören ebenfalls zum Angebot für obdachlose Menschen. Mit dabei im Madozim-Team ist immer der approbierte Zahnarzt Bahadour Hakimov, der, auch aus rechtlichen Gründen, alle zahnmedizinischen Schritte begleitet. Starten soll das Projekt nach den Worten von Javed Matin etwa Mitte oder Ende April. Es hängt auch davon ab, wie weit die jetzt anlaufende Spendenaktion bis dahin gekommen ist. Um die Wohnungslosen kostenlos betreuen zu können, werden Dentalinstrumentarien und Verbrauchsmaterialien benötigt, die kostspielig sind. Die Uniklinik Heidelberg hat schon Unterstützung durch ausrangierte Instrumente zugesagt.

Das Angebot der angehenden Zahnmediziner gilt für Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis. Hier gibt es schon entsprechende Räumlichkeiten der Caritas, deren Möglichkeiten man nutzen möchte. Wohnsitzlose sollen zunächst – zum Beispiel durch Flyer – darüber informiert werden, dass ihnen in Sachen Zahnreinigung und -untersuchung geholfen werden kann. Vorstellen könnte man sich auch, an ärztliche Sprechstunden anzuknüpfen, die es für Obdachlose in der Stadt gibt. Möglicherweise ist das Projekt auch ein Modell für andere Universitätsstädte. "Es gehört nicht viel dazu, eigentlich nur ein bisschen Ambition", meint Amin Douma bescheiden.

Info: Wer das Projekt unterstützen möchte, kann das hier tun.