Der provisorische Eingang zum neuen „Collegium Academicum“(CA) an der Karlsruher Straße in Rohrbach. Das selbstverwaltete studentische Wohnprojekt wird nun frühestens im Januar 2022 bezugsfertig. Foto: Rothe

Von Arndt Krödel

Heidelberg. Voll bepackt mit Rucksack und Isomatte steht Lisa Pielmeier am provisorischen Eingang zum neuen "Collegium Academicum"(CA) an der Karlsruher Straße in Rohrbach, wo sich früher das US-Hospital befand, als wolle sie gleich hier einziehen: Doch die angehende Studentin aus dem ostholsteinischen Scharbeutz, die im ersten Semester ein naturwissenschaftliches Fach an der Universität Heidelberg studieren wird, muss sich noch etwas gedulden. Denn das selbstverwaltete studentische Wohnprojekt wird frühestens im Januar 2022 bezugsfertig, nachdem man ursprünglich schon in diesem November Einweihung feiern wollte. So ist sie erst einmal zu einem einwöchigen Workcamp angereist, das sie auf ihre zukünftige Zeit als CA-Bewohnerin vorbereiten soll. Eine Führung über die Noch-Baustelle am vergangenen Sonntag kam da als Einstieg gerade recht.

Mittlerweile ist man bei dem in seiner Art bundesweit einmaligen Projekt ein ganzes Stück weitergekommen. Davon konnten sich die 15 Teilnehmer der Führung selbst überzeugen, die trotz Dauerregens gekommen waren. Festes Schuhwerk war dabei durchaus von Vorteil, denn es gibt noch keine befestigten Wege auf dem Gelände, das neben dem neuen, in Holzbauweise errichteten dreistöckigen CA auch einen sanierten Altbau beherbergt, in dem junge Menschen nach der Schule ein Orientierungsjahr verbringen können. Auch das ehemalige Pförtnerhäuschen direkt an der Karlsruher Straße gehört dazu – hier soll einmal ein Café eröffnen.

15 Interessierte machten sich bei einer Führung ein Bild von der künftigen Gestalt des „Collegium Academicum“. Foto: Rothe

Dass der ursprüngliche Einzugstermin nicht eingehalten werden konnte, lag auch an Lieferengpässen im internationalen Handelsverkehr für bestimmte Materialien wie etwa Dämmstoffe, berichtete Leander von Detten von der CA-Projektgruppe. Ein Mix von Bundes- und Landesfördermitteln, zinsvergünstigten Bankkrediten, Darlehen von Privatpersonen in Form von Direktkrediten und Spenden finanziert das Vorhaben, das Teil des sogenannten Mietshäuser-Syndikats ist. Für sein möbliertes Zimmer, das aus Bett, Schrank und Arbeitsplatte mit Stuhl besteht, zahlt jeder CA-Mieter 314 Euro plus Strom. "Auch langfristig werden die Mieten kostengünstig bleiben, weil wir kein Gewinninteresse haben", versichert Henrik Eckhardt, ebenfalls Mitglied der Projektgruppe.

Der ganz unter Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit errichtete Neubau bietet 176 Plätze. Das Besondere daran ist das flexible Wohnkonzept: Einige der Wände werden variabel sein, sodass man die einzelnen Wohneinheiten an die Bedürfnisse der Benutzer anpassen kann. Im Prinzip kann damit jeder Mieter die Hälfte seines 14 Quadratmeter großen Zimmers in der Dreier- oder Vierer-WG an die Gemeinschaft abschlagen, die dadurch einen großen Raum erhalten würde. In der zum Haus gehörenden Werkstatt können die künftigen Bewohner ihre Möbel – alle komplett aus Holz – selbst herstellen, reparieren und gestalten. "Wir sind alle keine gelernten Schreiner", räumt von Detten ein, "aber wir haben uns Schreiner dazu geholt, die uns beigebracht haben, wie das funktioniert".

Das Wohnprojekt setzt ganz auf Nachhaltigkeit. Im Inneren sieht man viel Holz, das Wohnen soll hier variabel möglich sein. Foto: Rothe

Auf diese Weise soll versucht werden, Nachhaltigkeit und Bildung in die Projektarbeit einzubeziehen. Das Bildungskonzept des neuen CA soll nicht nur intern praktiziert werden, sondern auch durch die Öffnung nach außen: So möchte man die gegenüber dem Wohngebäude liegende Aula, die für 500 Menschen zugelassen ist, als Ort der Vernetzung mit dem Stadtteil sowie für kulturelle Veranstaltungen nutzen. Nur erahnen konnten die Teilnehmer der Führung die Gestaltung der Umgebung: Im Innenhof, wo auch eine Zisterne gebaut wird, entsteht ein Garten mit kleinem Teich, außerdem sollen Streuobstwiesen angelegt werden – Nachhaltigkeit ist auch hier das Prinzip.

Lisa Pielmeier hat sich bewusst für ein Leben in studentischer Gemeinschaft entschieden. Alleine in einem Zimmer zu wohnen – das kann sie sich nicht vorstellen, erzählt sie im Gespräch mit der RNZ. Und da sie sich bereits in mehreren Nachhaltigkeitsprojekten engagiert hat, war ihre Bewerbung für das CA nur folgerichtig. Heidelberg sei eine "wunderschöne Stadt", sagt die Norddeutsche. Bleibt zu hoffen, dass sich die Tore zu ihrem neuen Domizil an der Karlsruher Straße tatsächlich zu Beginn des kommenden Jahres öffnen werden.