Heidelberg. (pne) Mit dem Start des neuen Schuljahres gingen am Montag auch die Bauarbeiten am Hauptbahnhof in die nächste Runde. In Phase zwei - sie dauert bis Mitte November - rückt die Baustelle rund um den Hauptbahnhof weiter nach Osten.

Die damit verbundenen neuerlichen Änderungen beim Bus- und Bahnverkehr schienen Bürgern und Pendlern am Montagmorgen - anders als noch beim offiziellen Baustart am 26. Juli - kaum Probleme zu bereiten. "Ich finde das alles nicht so dramatisch", meinte etwa Mike aus Heilbronn. Der 22-Jährige muss täglich vom Heidelberger Hauptbahnhof ins Neuenheimer Feld - und fühlte sich bestens informiert: "Gerade mit den Infoflyern kann man sich ganz gut zurechtfinden."

An beiden Ausgängen des Hauptbahnhofs standen am Montag wieder zahlreiche Helfer im Auftrag des Nahverkehrsunternehmens RNV, verteilten Informationsflyer und wiesen Fragenden den Weg. Vor allem manche Schüler - sie kamen zum ersten Mal mit der Baustelle in Kontakt - nahmen diese Hilfe gerne in Anspruch.

Für Verwirrung sorgte bei einigen ÖPNV-Nutzern lediglich, dass die Straßenbahnlinie 5 und die Buslinie 31 ab sofort nicht mehr in der Karl-Metz-Straße abfahren, sondern gegenüber dem F&U-Gebäude westlich des Hauptbahnhofs. Insgesamt sei man aber mit dem Verlauf des gestrigen Montages sehr zufrieden, teilte ein Sprecher der RNV auf Anfrage mit. "Es lief überraschend gut. Die meisten Menschen haben sich offensichtlich darauf eingestellt."

Weitgehend rund lief es am Montag auch beim Autoverkehr. So war die Speyerer Straße in beiden Richtungen wieder freigegeben. "Das sah sehr, sehr gut aus", teilte eine Stadtsprecherin der RNZ mit. Insgesamt seien weniger Autos als angenommen unterwegs gewesen. Das lag wohl auch daran, dass einige Autofahrer nach wie vor den Weg durch die Bahnstadt wählten.

Und auch rund um den Hauptbahnhof hat sich die Situation dem ersten Eindruck nach sichtlich entspannt. Dennoch bleiben die Umleitungen für Autofahrer dort bestehen: Die Kurfürsten-Anlage zwischen der Mittermaier- und der Karl-Metz-Straße ist noch bis mindestens Dezember in beiden Richtungen gesperrt, genau wie der Abschnitt zwischen Bahnhof und Römerkreis in Richtung Zentrum (bis März 2019).