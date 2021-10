Heidelberg. (bec) Das Telefon klingelt durchdringend. Marcel Schuchhardt meldet sich mit freundlicher Stimme. Wenn er an einem Sorgen-Telefon sitzen würde – man würde sich ihm gerne anvertrauen. Tatsächlich ist sein Arbeitsplatz der Steuerstand der Karlstorschleuse.

Vor sich hat er ein Dutzend Monitore von Überwachungskameras; wenn er durch die Scheiben seiner Kanzel hinausblickt, sieht er die beiden Schleusenkammern ‚live‘ unter sich: Die Schiffe überwinden dort 2,60 Meter Höhenunterschied. Marcel Schuchhardt ist Schichtleiter, Schleusenwärter hat man früher gesagt – und das kann man auch heute noch sagen. "Bei mir hat sich die ‚Königin Silvia‘ gemeldet, die fährt jetzt gleich ein", meldet er das Schiff telefonisch an seinen Kollegen Thomas weiter, der in der Schleuse Neckargemünd Dienst tut. Dann teilt er der "Silvia" eine Kammer zu, die Königin rauscht hinein. "Alles klar, es geht los", sagt Schuchhardt und startet die Automatik, die Schleusentore schließen sich selbsttätig. Wasser strömt in die Kammer.

365 Tage im Jahr ist die Schleuse Heidelberg in Betrieb, in drei Schichten ist sie rund um die Uhr besetzt. Hier werden Wehre überwacht und reguliert, hier ist gleichzeitig die Notfall-Meldestelle und die Hochwasser-Meldestelle. Sie melden frühzeitig, wenn die Überflutung der B37 unter der Alten Brücke droht. Dann werden dort die Sandsäcke gestapelt. "Egal, was ist, wir sind erreichbar", sagt Schuchhardt.

Marcel Schuchhardt mag seinen Arbeitsplatz: "An anderen Schleusen ist nicht so viel los, aber hier ist durch die Fahrgastschifffahrt halt immer Betrieb." Mit Güterschiffen, Kabinenschiffen und Tankern sind es in der Saison rund 50 Schleusungen täglich. Die Abläufe sind Routine: Die Schiffe fahren langsam ein, der Matrose stoppt sie mit einem Tau ab. Die Seitenwände der Schleusenkammer können schon mal touchiert werden, das richtet aber keinen Schaden an. Denn der Matrose hat ein Reibholz dazwischen gehängt, das den Aufprall abfängt. Quer über die Kammer wird als Auffahrschutz vorsorglich noch ein Stahlseil mit Bojen gespannt. Selbst im schlimmsten Fall kann das Schiff so nicht durch das Schleusentor brechen.

Für Kanus, Paddelboote, Schlauchboote gibt es Umsetzanlagen: Auf einer Lore werden die Boote auf Schienen an der Staustufe vorbeigezogen. Wenn größere Gruppen sich telefonisch anmelden und der Verkehr dies zulässt, können sie auch geschleust werden – ein kleines Abenteuer, zwischen den hohen Wänden mit dem Wasserspiegel hinauf- oder hinabzuschaukeln.

Mittlerweile haben die einströmenden Wasser die "Königin Silvia" auf das Niveau des "Oberwassers" gehoben, und das Tor hat sich geöffnet. "Können wir ausfahren?" – "Ja, natürlich", sagt Schuchhardt gewohnt freundlich und schaltet die Ampel der Schleuse auf Grün.