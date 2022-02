Von Sarah Hinney

Heidelberg. Seit zweieinhalb Wochen laufen die Ermittlungen um die tödlichen Schüsse im Neuenheimer Feld. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft auf RNZ-Nachfrage neue Details bekannt gegeben. Am 24. Januar betrat der 18-jährige Student Nikolai G. den Hörsaal im Gebäude "Im Neuenheimer Feld 360" auf dem Uni-Campus, schoss mehrmals mit einem Gewehr und verletzte drei Studierende. Anschließend verließ er das Gebäude und erschoss sich selbst. Eine 23-jährige Studentin starb wenige Stunden später an den Folgen eines Kopfschusses. Das Motiv des 18-Jährigen ist nach wie vor unklar. Wie und wo sich der Student die Waffen für seine Tat besorgte, steht inzwischen fest.

> Das Umfeld des Täters: Über Nikolai G. ist wenig bekannt. Bestätigt ist, dass er in Berlin aufwuchs und dort auch seine Eltern leben. Die Staatsanwaltschaft Berlin führte ein Ermittlungsverfahren gegen G., als er 14 Jahre alt war. Der Vorwurf: Verdacht auf Körperverletzung. Das Verfahren wurde eingestellt. Im Alter von 16 Jahren soll er sich um eine Mitgliedschaft in einer rechtsextremen Partei beworben haben. Die Ermittler fanden aktuell aber keine weiteren Hinweise auf Kontakte ins rechte Spektrum. Seit Juli 2021 wohnte G. in Mannheim in der Schwetzingerstadt und studierte Biologie im ersten Semester an der Universität Heidelberg. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kannte G. keinen der Anwesenden, die sich zum Tatzeitpunkt im Hörsaal befanden, persönlich.

> Der Aufenthalt in Österreich: Von Montag, 17. Januar bis Freitag, 21. Januar, hielt sich G. in der österreichischen Hauptstadt Wien auf. Dort übernachtete er in einem Hotel. Am 17. Januar – also eine Woche vor der Tat – schloss G. außerdem einen Mietvertrag mit einer Laufzeit von mehreren Monaten für ein Zimmer in einer Wiener Wohnung ab. Laut Staatsanwaltschaft hielt sich der 18-Jährige in diesem Zimmer aber zu keinem Zeitpunkt auf. Die Ermittler gehen deshalb davon aus, dass die Anmietung des Zimmers dem 18-Jährigen lediglich dazu diente, sich eine Meldeadresse in Österreich zu verschaffen, um den Erwerb von Waffen zu erleichtern. Nach Wien und zurück reiste G. jeweils mit der Bahn. Einen weiteren Bezug zu Wien – beispielsweise durch dort lebende Bekannte oder Verwandte – hatte der 18-Jährige offenbar nicht.

> Der Waffenkauf: Laut Staatsanwaltschaft hatte G. den Waffenkauf vor der Umsetzung über einen längeren Zeitraum geplant. Zu Einzelheiten über diese Planungen äußern sich die Ermittler derzeit noch nicht. Insgesamt kaufte der 18-Jährige drei Waffen. Am Tag der Tat trug Nikolai G. zwei Waffen bei sich. Die Tatwaffen hatte er von einem Wiener Waffenhändler erworben. Die dritte Waffe kaufte er einem österreichischen Privatmann ab. Mit ihm hatte der 18-Jährige im Vorfeld Kontakt aufgenommen. Zum Waffenhändler hatte er vor dem Tag des Erwerbs keinen Kontakt. Alle drei Waffen wechselten in den Geschäftsräumen des Wiener Waffenhändlers den Besitzer. Die dritte Waffe nahm G. nicht mit nach Deutschland, sondern ließ sie in seinem Hotelzimmer in Wien zurück. Sie wurde dort nach der Tat von der österreichischen Polizei gefunden, nachdem die deutschen Kollegen um Unterstützung gebeten hatten.

> Die Ermittlungen in Österreich: Bei den Waffen, die G. in Österreich erworben hat, handelt es sich um Waffen der rechtlichen Kategorie C. Sie können in Österreich vergleichsweise einfach erworben werden – ab dem 18. Lebensjahr ohne Genehmigung. Für den Kauf beim Waffenfachhändler reicht ein amtlicher Lichtbildausweis. Laut Staatsanwaltschaft steht aber noch nicht fest, ob der Kauf wirklich legal war. Deshalb sei auch noch nicht geklärt, ob sich die Verkäufer der Waffen strafrechtlich werden verantworten müssen. Dies ist noch Teil der Ermittlungen.

> Die Finanzierung: Nikolai G. hat Menschen in seinem persönlichen Umfeld von seinem Plänen, Waffen zu kaufen, berichtet. Er soll sie damit begründet haben, dass er die Jagd als Hobby für sich entdeckt habe und einen Jagdschein erwerben wolle. Um die Waffen und den Aufenthalt in Wien zu finanzieren, hatte er laut Staatsanwaltschaft einen Studienkredit aufgenommen.

> Der psychische Zustand des Täters: Nikolai G. war in der Vergangenheit in psychiatrischer und psychologischer Behandlung. Derzeit ist aber nicht geklärt, ob eine psychische Erkrankung zum Tatzeitpunkt vorlag – und damit auch nicht, ob sie ursächlich oder mitursächlich für die Amoktat war. Nach den Erkenntnissen der Rechtsmedizin stand G. zum Zeitpunkt der Tat nicht unter dem Einfluss beeinflussender Substanzen, er hatte also im Vorfeld weder Drogen noch Medikamente genommen.

> Die weiteren Ermittlungen: Die Ermittler konzentrieren sich auf die Fragen, ob G. psychisch krank war und welche Rolle dies gegebenenfalls für die Tat spielte. Nach wie vor steht das Tatmotiv insgesamt im Fokus der Ermittlungen.