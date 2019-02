Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. Mit offenen Augen durch die Stadt gehen: Das lernt man bei Führungen mit dem Heidelberger Gästeführerverein. Und zum Weltgästeführertag gibt’s das einmal im Jahr sogar kostenlos - so wie am Samstag wieder. Der Vereinsvorsitzende Dino Quast begrüßte an der Marstall-Mensa die Gäste, die die Qual der Wahl hatten und sich für eine der sechs Führungen entscheiden mussten.

Viele interessierten sich für den Wiederaufbau der Stadt im barocken Stil nach der großen Zerstörung 1689. Gleich drei Gästeführerinnen nahmen sich dieses Thema vor - darunter auch Michaela Escher-Eisel, die zunächst am Krahnenplatz und dann in der Schiffgasse Station machte. Dort gab es viel zu erzählen über Barockhäuser und zum Beispiel über die "Backmulde", auf der ein "Zwerchhaus" thront. So nennt sich der Aufbau auf dem Dach, der eine kleine Wohneinheit bildet. "Das ist mir noch nie aufgefallen", sagte eine Teilnehmerin.

Die Führung dauerte fast doppelt so lange wie die ursprünglich geplante Stunde. Doch die Gästeführerin hatte einfach viel Spannendes zu erzählen. Auch über das "Haus Raquet", auf das in der Schiffgasse eine orangefarbene Informationstafel hinweist. Das barocke Bürgerhaus wurde Mitte des 18. Jahrhunderts gebaut. Gegenüber stand einst das "Schwarze Schiff" - dieses Gasthaus erhielt seinen Namen, weil die "Pulverschiffe" auf dem Neckar einst unter schwarzer Flagge fuhren.

Von der Schiffgasse ging es weiter in die Hauptstraße zum Palais Engelhorn. In dem Haus mit der Hausnummer 120 gab es laut Michaela Escher-Eisel bis in die 1980er Jahre noch eine Metzgerei mit gekachelten Verkaufsräumen. Und das Haus gegenüber mit der Hausnummer 127, ganz aus Sandstein, muss ihrer Schilderung nach dereinst einmal "richtig viel Geld gekostet haben". Heute ist im Erdgeschoss die Gaststätte "Kupferkanne" beheimatet.

Bei einer anderen Führung schlüpfte Gästeführer Roman Semmelbeck in die Rolle des Architekten Heinrich Hübsch (1765-1863). Dieser Autor der Schrift "In welchem Style sollen wir bauen?" war in Weinheim aufgewachsen, hatte dann ein paar Semester in Heidelberg studiert und war schließlich zum badischen Hofbaudirektor in der Residenzstadt Karlsruhe avanciert. Schick gewandet - mit Frack und Zylinder - zeigte Gästeführer Semmelbeck seiner Gruppe den einzigen Hübsch-Bau in Heidelberg: die ehemalige Anatomie. Dieses Gebäude am Anatomiegarten in der Hauptstraße, das 1849 entstand, ist heute Sitz des Psychologischen Instituts. Heinrich Hübsch war ein Schüler von Friedrich Weinbrenner als Vertreter des Klassizismus. Mehrere Italien-Reisen machten ihn zum Pionier des "Stil-Pluralismus". Er verstand es, italienische Romanik und Renaissance mit regionalen Baumaterialien wie Sandstein und Ziegeln zu verbinden.

In den anderen Altstadt-Führungen zum Weltgästeführertag ging es zum Beispiel um das jüdische Leben in Heidelberg und um "Häuser, die Geschichten erzählen" - etwa, weil sie ein Zunftzeichen schmückt. Eine größere Gruppe schloss sich auch der der Führung "On The Rocks" an, bei der man so einiges über die Erdgeschichte in der Region erfuhr: Denn irgendwo musste das Material für den Häuserbau in der Altstadt ja schließlich herkommen.