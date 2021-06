Von Lena Scheuermann

Heidelberg. Nach sieben Monaten Zwangspause ist es endlich wieder soweit: Bei Nuzinger darf wieder getanzt werden. Ab diesem Sonntag dürfen Tanzbegeisterte im Tanzhaus in der Bergheimer Straße wieder in Hip-Hop, Paartanz- oder Zumba-Kursen übers Parkett wirbeln. Während der Sommermonate wird es allerdings noch kein Normalprogramm geben, stattdessen können Workshops gebucht werden.

Als dank sinkender Inzidenzen grünes Licht für eine Wiedereröffnung gegeben wurde, war die Freude groß – nicht nur bei den Mitarbeitern der Tanzschule, sondern auch bei den Kunden: "Durch Telefonate oder Mails haben wir mitbekommen, wie sehr unsere Kunden es vermissen, sich gerade in dieser Zeit zur Musik zu bewegen und sich abzulenken", erzählt Tanzlehrerin Isabella Sulzmann. Während des Lockdowns war Tanztraining ausschließlich online möglich, etwa über aufwendig produzierte Livestreams – für Tanzkunden zwar eine gute Möglichkeit, um bisher Gelerntes zu wiederholen, aber keine echte Alternative, wie Geschäftsführer Ingo Schneckenberger betont: "Das spezielle Feeling fehlt online komplett." Tanzen lebe schließlich von der Interaktion, der Gemeinschaft und der wertschätzenden Rückmeldung durch andere. Zudem verfügten viele Kunden zu Hause auch schlicht nicht über die technischen oder räumlichen Voraussetzungen oder das Know-how, um alleine vor dem Laptop Tanzschritte zu üben. "Viele Kunden meinten auch, dass sie nach einem Tag im Homeoffice nicht auch noch ihr Hobby vor dem Laptop ausüben wollen", so Sulzmann.

Umso glücklicher sei man, dass ab Sonntag nun auch wieder live, gemeinsam und vor Ort getanzt werden dürfe. Da aufgrund des begrenzten Platzkontingents und der Nachverfolgungspflicht noch kein Normalbetrieb stattfinden kann, wolle man erst mal mit einem "abgespeckten Programm" starten, so Schneckenberger: Statt des üblichen Kursbetriebes gibt es in den kommenden drei Wochen Tanz-Workshops, die ausschließlich in den Räumlichkeiten in der Bergheimer Straße stattfinden sollen. Pro Woche stehen von Sonntag bis Freitag insgesamt 50 Workshops für Paar- oder Einzeltänzer zur Auswahl, für die man sich online anmelden muss – Neukunden müssen sich hierfür zunächst ein Benutzerkonto anlegen lassen. An den Workshops teilnehmen darf nur, wer entweder vollständig geimpft, genesen oder aktuell getestet ist und entsprechende Nachweise vorlegen kann.

"Die Workshops bieten viel Flexibilität für unsere Kunden und auch unsere Mitarbeiter", erklärt Schneckenberger. Kunden können sich flexibel anmelden und bezahlen nur für besuchte Workshops, die Verträge ruhen derzeit noch. Gleichzeitig haben die Mitarbeiter der Tanzschule einen Überblick über die Nachfrage und können die Reaktionen der Kunden besser einschätzen: "Sind unsere Kunden begeistert, dass es wieder los geht, ist ihnen Tanzen im Innenbereich noch zu gefährlich oder die Testpflicht zu aufwendig?", überlegt Sulzmann. Im Moment spricht alles dafür, dass die Begeisterung überwiegt: Die Workshops für Sonntag sind fast restlos ausgebucht, auch für die kommende Woche sind nur noch wenige Plätze verfügbar.

Neben Workshops in Zumba sowie Paartanz und Angeboten für Kinder bietet die Tanzschule derzeit auch Hochzeitsworkshops an, in denen angehende Brautpaare das "Überleben auf der Tanzfläche" lernen können, so Sulzmann. In erster Linie stehe beim Tanzen neben dem Gesundheitsaspekt und dem Spaß an der Bewegung auch die Entspannung im Vordergrund, wie Sulzmann betont: "Es geht um entspanntes Tanzen bei guter Musik in einer schönen Atmosphäre."