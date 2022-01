Heidelberg. (müll) Mindestens acht Neujahrsbabys gibt es in Heidelberg in dem soeben begonnenen Jahr. Denn so viele Kinder erblickten auf den Geburtsstationen der Heidelberger Kliniken am ersten Januar das Licht der Welt. Am eiligsten hatte es ein kleiner Junge, der im Salem-Krankenhaus in Handschuhsheim um 1.15 Uhr ins Leben drängte: Emil Kappes. "Das ist etwas sehr Schönes, dass unser Emil ein Neujahrsbaby ist", freut sich der Vater Rico Hack.

Um 3 Uhr nachts folgte eine Geburt im Universitätsklinikum, um 4.48 Uhr kam im Salem-Krankenhaus ein Junge zur Welt. Ein weiterer Junge folgte dort um 8.01 Uhr, bevor es im Sankt Josefskrankenhaus in der Weststadt um 8.57 Uhr weiterging. Um 16.44 Uhr an jenem frühlingshaften Tag erblickte ein Junge im Salem-Krankenhaus das Licht der Welt, um 18.32 folgte eine Geburt in Sankt Elisabeth in Handschuhsheim, und ein Mädchen kam um 21 Uhr im Salem-Krankenhaus zur Welt. Mit fünf Geburten verlief dieser Tag im Salem-Krankenhaus besonders ereignisreich.