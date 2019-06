Heidelberg. (pne) Seit knapp elf Monaten wird rund um den Hauptbahnhof gebaut. Jetzt geht das Riesenprojekt in die nächste Phase: Ab dem morgigen Freitag, 14. Juni, wird in der Lessing-/Mittermaierstraße für voraussichtlich drei Wochen ein Fahrstreifen pro Richtung gesperrt. Grund hierfür sind Arbeiten im Kreuzungsbereich Kurfürsten-Anlage/Mittermaierstraße. Von der Teilsperrung betroffen ist ein rund 50 Meter langer Bereich unmittelbar vor der Print Media Academy. Autofahrer werden daher gebeten, die Baustelle nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren.

Ebenfalls gesperrt ist ab Freitag die Kurfürsten-Anlage zwischen Karl-Metz-Straße und Mittermaierstraße - und zwar in beide Richtungen. Die Durchfahrt von und zur Autobahn ist dann nicht mehr möglich. Eine Umleitung über die B 37 ist ausgeschildert.

Auch die Abfahrt von der Autobahn zur Gneisenaustraße ist für den Durchgangsverkehr gesperrt. Das soll bis zum Ende der Arbeiten im September 2019 gelten.

Immerhin: Ab Freitag, 28. Juni, sollen in der Mittermaierstraße wieder zwei Fahrstreifen pro Richtung für den Verkehr frei sein. Für Radfahrer bleibt die Durchfahrt im restlichen Zeitraum sowohl in der Lessing/Mittermaierstraße als auch in der Kurfürsten-Anlage frei, genauso wie für Fußgänger. Keine weiteren Änderungen kommen auf die Nutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln zu. Die derzeitigen Umleitungen und Routen gelten bis Baustellenende.

Der Umbau der Haltestelle Hauptbahnhof ist Teil des Mobilitätsnetzes Heidelberg. Damit soll das Straßenbahnnetz umfassend modernisiert und ausgebaut werden.