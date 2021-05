Flott für den Ausflug ins Neckartal: Die Königin Silvia legt am Samstag erstmals ab. Am Freitag ist schon die „Europa“ dran. Foto: Rothe

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Die Weiße Flotte ist bereit: Sieben Wochen später als in Nicht-Coronazeiten legen die Neckarschiffe von Karl Hofstätter an diesem Freitag am Neckarlauer unterhalb der Stadthalle ab. Von Heidelberg geht es von nun an mehrmals am Tag flussaufwärts in Richtung Neckarsteinach.

"Wir dürfen nach den aktuellen Coronaregeln die Hälfte der üblichen Anzahl von Passagieren mitnehmen", erklärt Hofstätter. Er freut sich, dass zum Saisonstart und zum Pfingstwochenende wieder freundlicheres Wetter angekündigt ist. 150 Ausflügler dürfen bei den ersten beiden Fahrten am Freitag um 11 und 14.30 Uhr an Bord der "Europa". Ab Samstag sind die "Königin Silvia" und die "Alt Heidelberg" mit jeweils bis zu 300 Passagieren im Einsatz. Abfahrtszeiten sind am Pfingstwochenende um 10, 11, 12, 14 und 15 Uhr.

Mitfahren darf nur, wer einen tagesaktuellen Corona-Schnelltest, einen Impf- oder Genesenen-Nachweis vorlegen kann. Doch auch dafür ist Hofstätter gerüstet. Direkt am Neckarlauer hat er auf der "Schloss Heidelberg" ein Testzentrum eingerichtet. Mittlerweile betreibt er zehn Teststationen – eine davon unweit des Neckarlauers am Marstall. Beim Boarding gilt das Abstandsgebot und Maskenpflicht, auf dem Schiff dürfen die Gäste am Tisch ihre Masken abnehmen.

Eine Besonderheit gibt es laut der aktuellen Corona-Verordnung für die Ausflugsschifffahrt: Sowohl Start- als auch Zielort müssen eine Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 vorweisen. Für den Kreis Bergstraße, in dem Neckarsteinach liegt, wird die Bundesnotbremse rechtzeitig an diesem Freitag aufgehoben. Auch dort gibt es ein Testzentrum einer örtlichen Apotheke.

Getränkehändler und Fleischer lieferten am Donnerstag ihre Ware am Neckarlauer an. Auf der Königin Silvia wurde das Deck gestrichen, was wegen des schlechten Wetters in den letzten Wochen immer wieder verschoben werden musste. Doch auch wenn es die letzten Tage ein Kraftakt war, freut sich Hofstätter auf die Gäste: "Wir können ihnen endlich wieder attraktive Ausflüge in die Region anbieten. Sie können ihre Fahrräder mitnehmen, in Neckarsteinach wandern oder auch einfach nur bei uns auf dem Schiff einkehren." Neu ist, dass die Passagiere auf der Internetseite der Weißen Flotte ein elektronisches Ticket für die Linienfahrt buchen können. Mit dem QR-Code und dem negativen Coronatest können sie dann bequem einchecken, ohne sich beim Ticketverkauf anstellen zu müssen. Eine Online-Reservierung ist nicht zwingend.

Das Restaurant Pier 4 öffnet ebenfalls am Freitag. Und auch wenn das Geschäft mit den Charterfahrten noch brachliegt, kann Hofstätter endlich wieder optimistisch in die Zukunft schauen. Sobald es wieder möglich ist, will die Weiße Flotte auch wieder eigene Veranstaltungen anbieten – einen "Spanischen Abend" oder im Herbst eine "Bayrische Neckartalfahrt". Und vielleicht kommt ja auch Sternekoch Johann Lafer noch einmal in diesem Jahr. Der geplante Termin im April musste wegen Corona ausfallen.

Info: www.weisseflottehd.de