Heidelberg. (pol/van) Zeugen zu einer Körperverletzung am Montagabend in der Altstadt sucht derzeit die Polizei. Ein unbekannter Mann soll gegen 20.30 Uhr ein Lokal in der Unteren Straße verlassen und einem 63-Jährigen unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend kehrte er ins Lokal zurück.

Es stellte sich heraus, dass sich der Unbekannte mit einem männlichen Begleiter in dem Lokal aufgehalten hatte und dort ein Getränk und Salzstangen konsumiert hatte. Erbost über den Preis habe dann der Begleiter dem Barkeeper angedroht, ihn umzubringen. Anschließend kippte er das Getränk über die Theke und flüchtete zusammen mit seinem Zechkumpan aus der Kneipe.

Bereits zuvor waren die beiden Männer offenbar in einer Gaststätte aufgefallen, weil sie Getränke Speisen zu sich nahmen und anschließend die Gaststätte verließen, ohne zu bezahlen.

Der erste gesuchte Mann soll 25 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Er hat dunkle Haare, einen Schnauzer sowie einen Dreitagebart. Der aggressive Mann trug eine blaue Daunenjacke mit Pelzbesatz. Der zweite Täter wird wie folgt beschrieben: helle Haare, bekleidet mit weißem Pulli und schwarzer Jacke.

Gegen die beiden Männer wird wegen Körperverletzung, Bedrohung und Zechbetrugs ermittelt.