Beliebter Treffpunkt: Auf und an der Alten Brücke treffen sich an Wochenenden viele junge Leute. Meist ist viel Alkohol im Spiel. Je später der Abend, desto enthemmter sind manche. Das Ergebnis sind Ruhestörungen, Vermüllung – und manchmal auch Gewalt. Foto: privat

Von Steffen Blatt

Heidelberg. Oberbürgermeister Eckart Würzner verkündete am Montag in einer Pressekonferenz, dass es ein Alkoholverkaufsverbot in der Altstadt geben soll (die RNZ berichtete). Das Ziel: Die Späti-Supermärkte sollen die im Freien feiernden Jugendlichen nicht mehr spät an der Nacht mit Alkoholnachschub versorgen können. Zudem sollen auch laute Musikboxen verboten werden.

Schon vor dieser Ankündigung Würzners kamen vergangene Woche rund 20 Altstadt-Bewohner beim Stammtisch der Bürgerinitiative "Leben in der Altstadt" (Linda) im Jazzhaus zusammen. Fast alle leben schon lange im Herzen Heidelbergs, 15, 20, 30 Jahre oder länger. Und sie waren sich einig: So schlimm wie seit Mai war es noch nie mit Lärm und Dreck vor ihrer Haustür. "Das ist, wie wenn man an eine Landstraße zieht, und dann wird eine Autobahn draus gemacht", sagte Gerd Guntermann über die Entwicklung der vergangenen 20 Jahre in der Altstadt.

Auch wegen des RNZ-Artikels vom 16. Oktober, der den neuen "Feier-Hotspot" Alte Brücke thematisierte, hatte die Bürgerinitiative ihre Tagesordnung ergänzt, damit die Anwohner berichten können, was nachts so in den Altstadtgassen passiert – und wie es morgens dort aussieht. Erbrochenes und menschliche Exkremente auf den Stufen, Urin, der unter der Haustür durch in den Flur sickert, laute Musik und Geschrei bis 5 Uhr morgens – das sei ein Dauerzustand, jedes Wochenende, mitunter auch an anderen Tagen. "Ich trage meinen Hund aus dem Haus, weil er wegen der vielen Glasscherben nicht mehr auf der Straße laufen kann", berichtete eine Anwohnerin aus der Bussemergasse. Zwar fährt die Stadtreinigung morgens durch, doch die erwischt lange nicht alle Scherben, die sich in den Fugen des Kopfsteinpflasters festsetzen.

Ein anderer Teilnehmer wohnt seit 20 Jahren in der Apothekergasse. Er war zum ersten Mal bei Linda, "weil es kontinuierlich schlimmer geworden ist". Er möchte sich nun auch engagieren. Die Lauerstraße wiederum hat es mit dem "Durchgangsverkehr" zwischen Marstallstraße und Alter Brücke zu tun – und Christoph Egerding-Krüger, einer der Linda-Sprecher, traf dort kürzlich auf zwei junge Frauen, die in seiner Garage ihre Notdurft verrichteten.

Die Feiernden anzusprechen, die sich danebenbenehmen, das traut sich fast niemand. "Ich bin mehrmals aggressiv angegangen worden", erzählte Guntermann, der für die Grün-Alternative Liste im Bezirksbeirat sitzt. Er war zuletzt am Wochenende häufiger zu verschiedenen Uhrzeiten an der Alten Brücke, um sich das Elend anzuschauen. Entstanden ist der neue "Hotspot" im Mai, als die Stadt nach den Ausschreitungen auf der Neckarwiese dort ein Aufenthaltsverbot verhängte – und viele junge Leute in die Altstadt auswichen. Obwohl das Verbot längst aufgehoben ist, blieb der Treffpunkt Alte Brücke.

Nun fühlen sich die Anwohner alleingelassen – von der Stadtverwaltung, der Polizei, dem Kommunalen Ordnungsdienst (KOD). Und von den beiden neuen Nachtbürgermeistern. Im Mai habe es zwar ein gutes Gespräch gegeben, sagt Linda-Sprecherin Doris Hemler, doch seitdem herrsche Funkstille – "obwohl ich sie zweimal angeschrieben habe, um nach dem versprochenen Konzept für die Altstadt zu fragen".

Dabei wollen die Anwohner eigentlich nur eines: dass die bestehenden Regeln durchgesetzt werden, vor allem die gesetzliche Nachtruhe zwischen 22 und 6 Uhr. "Das muss die Stadtverwaltung gewährleisten. Wie sie das macht, ist ihre Sache", sagte eine Stammtischteilnehmerin. Auch gegen längeres Feiern hätten die meisten nichts einzuwenden "wenn es einen klaren Endpunkt gäbe, zum Beispiel um 0 oder 1 Uhr", so eine andere Anwohnerin.

Auch forderten die "Lindaner" bei dem Stammtisch vergangene Woche das, was der OB am dann diesen Montag angekündigte: ein Musikbox- und Alkoholverbot. Jedoch geht ihre Forderung noch weiter: Auch Konsum und Mitführen von Alkohol sollte aus ihrer Sicht nachts verboten sein – die Stadt Mannheim hatte damit im Sommer die wilde Partyszene im Stadtteil Jungbusch in den Griff bekommen.

Karin Werner-Jensen, Vorsitzende des Stadtteilvereins, macht sich um die Altstadt als Ganzes sorgen, wenn die Lebenssituation dort immer schwieriger wird. Sie kennt einige, die weggezogen sind und sogar ihr Eigentum verkauft haben. Werner-Jensen fürchtet, dass der Stadtteil ein reines Kauf-, Ess- und Feierquartier werden könnte, wenn sich dieser Trend verstärkt. Darum liege ihr Verein mit den Linda-Forderungen "voll auf einer Linie", sagt sie am Telefon auf RNZ-Nachfrage. Werner-Jensen, die seit über 30 Jahren in der Fischergasse wohnt, kämpft seit Jahrzehnten für eine Änderung der Zustände in der Altstadt: erst als SPD-Stadträtin, dann als Mitgründerin von Linda, jetzt an der Spitze des Stadtteilvereins. Sie wird weitermachen, klingt am Ende des Gesprächs aber fast resigniert: "Wir wenden viel ehrenamtliche Arbeit und Energie auf und haben eigentlich wenig Wesentliches erreicht."