Von Sarah Hinney

Heidelberg. Maylon und Terenz sind die Neuen auf dem Pferchelhang – die Alpaka-Herde von Melanie Weigl in Ziegelhausen hat am Wochenende flauschigen Zuwachs bekommen. Schon am Montagvormittag hatten sich die fünf Jahre alten Hengste auf der Alpakafarm Hirtenaue eingewöhnt und naschten erste Heulhälmchen direkt aus Weigls Hand. Das Wandern mit Menschen muss allerdings noch trainiert werden. "Auch das Halftertragen müssen sie lernen", so Weigl. Aber einstweilen darf sie aufgrund der Coronaverordnung ohnehin keine Alpakawanderungen anbieten, jedenfalls nicht als Freizeitveranstaltung. Genau davon bestreitet sie aber ihren Lebensunterhalt und deshalb hatte sie im November versucht, eine Öffnung mit einer Klage zu erwirken – allerdings ohne Erfolg.

Jetzt tut sie alles, um für den Sommer gerüstet zu sein – für die Zeit nach dem Lockdown. Und bangt weiter um ihre Existenz, auch wenn sie "noch eine Weile durchhält". Letzteres liegt vor allem an großzügigen Spenden, die sie erreicht haben. Diese und der Nachlass einer verstorbenen Freundin haben es ihr ermöglicht, Maylon und Terenz anzuschaffen.

Maylon und Terenz sind die beiden neuen Hengste auf Melanie Weigls Farm. Foto: Rothe

Auf den ersten Blick klingt es widersprüchlich, zwei weitere Tiere zu kaufen, wenn gleichzeitig permanent der finanzielle Ruin wie ein Damoklesschwert über der Farm hängt. Aber die Anschaffung war eine bewusste Entscheidung. "Die beiden sollen es mir ermöglichen, die Nachfrage nach den Alpakawanderungen bestmöglich zu decken, wenn wieder geöffnet wird", erklärt Weigl.

Ihr Antrag auf Novemberhilfe wurde abgelehnt. Der Grund: Sie hat so viele Gutscheine für Alpakawanderungen verkauft, dass sie damit genauso viel verdiente wie im November 2019. Viel war das allerdings nicht, der November 2019 war kalt und verregnet, die Farm noch jung und die Nachfrage nach Wanderungen gering.

Der an sich positive Gutscheinverkauf schade nun mehr, als er nütze. Weil der Farm dadurch die Novemberhilfe fehlt, und weil all diese Gutscheine mit dem Ende des Lockdowns auch eingelöst sein wollen, Weigl dann aber wiederum keine Einnahmen hat – ein Teufelskreis. Sie hofft nun – wie so viele – auf ein Ende des Lockdowns. "Und ich hoffe, dass mit Hirn geöffnet wird und nicht wieder blind und pauschal alle über einen Kamm geschoren werden. Ich bin schließlich nicht der Europapark." Außerdem hofft Melanie Weigl auf einen Impftermin. Aufgrund einer Vorerkrankung stünde ihr der inzwischen zu. Bislang hatte sie aber kein Glück über die Hotline.

Ihr Anwalt möchte auch noch einmal versuchen, beim Ordnungsamt Heidelberg einen Antrag auf Ausnahmegenehmigung zu stellen. Sollte dieser wieder abgelehnt werden, könnten sie noch einmal durch alle Instanzen klagen. "Dafür fehlt mir aber mittlerweile die Kraft und das Geld", sagt Weigl seufzend und krault dabei Maylon am Hals. Er und Terenz scheinen sich am Pferchelhang jedenfalls pudelwohl zu fühlen. So wie die anderen fünf Alpakas Sam, Peppino, Black Diamond, Gargamel und Majesty, die auch darauf warten, endlich wieder mit Menschen auf Wanderschaft zu gehen.