„Ich hab mein Geld in Heidelberg verloren“: Unter diesem plakativen Motto wurde in der Chapel in der Südstadt die Woche gegen Armut eröffnet – und es ist auch ein Auftakt für die Chapel selbst. Foto: Philipp Rothe

Von Lena Scheuermann

Heidelberg. Ein gemeinsames Frühstück, die vom Verein "Heaven Fighters" organisierte Verteilung von Sachspenden und Spieleangebote für Kinder – anlässlich der diesjährigen Aktionswoche gegen Armut und Ausgrenzung herrschte am Wochenende ein buntes Treiben rund um die Chapel in der Südstadt. Gestartet ist die Aktionswoche zwar schon am Freitag, feierlich eröffnet wurde sie allerdings erst am Samstag: Während man sich draußen auf dem Parkplatz am Food Truck stärken und an den Spielgeräten des Spielmobils austoben konnte, ging die Auftaktveranstaltung in der frisch renovierten ehemaligen Kirche der US-Streitkräfte über die Bühne. "Heute weihen wir passenderweise einen neuen Heidelberger Sozialraum mit einer sozialen Veranstaltung ein", stellte Jörg Schmidt-Rohr vom Heidelberger Bündnis gegen Armut und Ausgrenzung in seiner Eröffnungsrede fest. Künftig soll die Chapel als Bürgerzentrum für den Stadtteil dienen und Raum für soziale sowie kulturelle Veranstaltungen bieten.

Mit dem Motto der diesjährigen Aktionswoche "Ich hab mein Geld in Heidelberg verloren" will das aus 50 sozialen Organisationen bestehende Bündnis in Anlehnung an das Volkslied auf die steigenden Mietpreise in Heidelberg aufmerksam machen. "Heidelberg ist eine prosperierende Stadt, für Menschen mit geringem Einkommen allerdings ein hartes Pflaster", so Schmidt-Rohr. Man müsse aufpassen, dass auch Menschen aus prekären Verhältnissen in Zukunft noch Platz in der Stadtgemeinschaft fänden. Stefanie Jansen, Bürgermeisterin für Soziales, Bildung, Familie und Chancengleichheit, machte in ihrer Ansprache auf die Folgen der Corona-Pandemie aufmerksam, deren Auswirkungen besonders Menschen am Rande der Gesellschaft spüren. Durch die Angst vor einer Ansteckung und den Wegfall gewohnter Aktivitäten seien die vergangenen Monate gerade für Ältere, durch die Doppelbelastung von Beruf und Kinderbetreuung aber auch besonders für Familien, hart gewesen.

Auch Schmidt-Rohr betonte, dass die Pandemie wie ein Brennglas bereits bestehende Probleme nochmals verschärfe und stärker in den Fokus gerückt habe. "Gerade in dieser Zeit ist die Arbeit der Bündnispartner besonders wichtig", bekräftigte Jansen und lobte den Einsatz der hiesigen Vereine und Organisationen, die in kürzester Zeit ein modifiziertes Hilfenetz mit neuen Formen von Hilfsangeboten etabliert hätten. Durch die neuen digitalen Angebote und Dienstleistungen könne man auch in Zukunft noch mehr Menschen erreichen. Positiv beeindruckt zeigte sich Jansen auch von der Welle der Solidarität: "Viele Bürgerinnen und Bürger haben trotz eigener Schwierigkeiten auf andere geachtet, die Gesellschaft ist in der Krise näher zusammengerückt."

Schmidt-Rohr weiß allerdings: "Nach der Krise ist vor der Krise." Nicht nur die Auswirkungen der Coronakrise wie etwa die Zunahme von Suchterkrankungen oder die gestiegene Arbeitslosenzahl, sondern auch die des Klimawandels sieht er als Herausforderungen: Zwar lobte Schmidt-Rohr die ambitionierten Ziele der Stadt in puncto Klimaschutz, machte aber gleichzeitig darauf aufmerksam, dass diese mit erhöhten Kosten für die Ärmsten der Bevölkerung einhergingen: "Die aktuell steigenden Energiepreise treffen besonders Menschen mit kleinem Einkommen in schlecht isolierten Wohnungen." Diesen Wandel müsse man auf Bundes- wie auch auf städtischer Ebene begleiten – auch Jansen möchte sich gemeinsam mit den Bündnispartnern auch weiterhin für mehr Chancengleichheit und ein sozial gerechtes Heidelberg einsetzen.