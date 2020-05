Heidelberg. (dns) Weil plötzlich alle Ampeln nur noch Rotlicht anzeigten, wurde der Verkehr in der Speyerer Straße in Heidelberg am Mittwochnachmittag teilweise von der Polizei geregelt. Das teilte ein Polizeisprecher auf RNZ-Anfrage mit.

Alarmiert wurden die Einsatzkräfte um 16.24 Uhr. Mehrere Streifenwagen, Motorräder und die Feuerwehr waren an der wichtigen Verbindung aus der Stadt im Einsatz.

Ein erster Versuch, die Anlage neu zu starten, scheiterte offenbar. Dann wollte die Technik doch wieder funktionieren.

Gegen 17.23 Uhr hatte sich der Stau, der bis zum Römerkreis ging, wieder abgebaut, teilt die Polizei mit.

Update: 6. Mai 2020, 18.15 Uhr