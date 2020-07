Von Holger Buchwald

Dossenheim. Die CDU zieht mit Alexander Föhr in den Bundestagswahlkampf 2021. Der 39-jährige Heidelberger Kreisvorsitzende und Stadtrat setzte sich bei der Delegiertenversammlung am Samstag in der Jahnhalle in Dossenheim schon im ersten Wahlgang mit 57,7 Prozent gegen seine Mitbewerber, seinen Stadtratskollegen Matthias Kutsch und Ulf Martini aus Hohensachsen, durch. Auf Föhr entfielen 90, auf Kutsch 46 und auf Martini 20 Stimmen.

Föhr, zweifacher Familienvater und leitender Angestellter einer Krankenkasse, soll somit Karl A. Lamers beerben, der nach 26 Jahren im Bundestag am 5. März seinen Rückzug angekündigt hatte. "Es ist schon ein bisschen Wehmut dabei", sagte Lamers im Vorfeld der Abstimmung. Er sei den Menschen im Wahlkreis dafür dankbar, dass sie ihn getragen hätten, auch als er noch 34 Kilo mehr gewogen habe. Mit "Leidenschaft und Hingabe" werde er so lange die Politik im Wahlkreis und in Berlin weitergestalten, bis der neugewählte Bundestag im Oktober 2021 zusammentrete und ein Nachfolger übernehme.

Der offene Schlagabtausch in der Jahnhalle blieb aus; trotz der Kampfkandidatur zwischen zwei Heidelberger Gemeinderatsmitgliedern und dem Weinheimer Überraschungskandidaten demonstrierten die Delegierten Geschlossenheit. Kutsch hatte erst vor drei Wochen seinen Ring in den Hut geworfen, die Differenzen in der Partei traten auch zutage, als Anja Boto eine Woche zuvor zur Landtagskandidatin gekürt worden war und – trotz fehlendem Gegenkandidaten – bei der Wahl beinahe durchgefallen wäre. Am Ende hatte sie fast so viele Ja- wie Neinstimmen bei ein paar Enthaltungen. Von alledem war in Dossenheim nichts zu spüren. Sitzungsleiter Karl Klein, Kreisvorsitzender der CDU Rhein-Neckar und Landtagsabgeordneter, lobte den "innerdemokratischen Prozess", an dessen Ende die Union geschlossen in den Bundestagswahlkampf ziehen wolle.

In ihren Bewerbungsreden setzten die drei Kandidaten ganz unterschiedliche Schwerpunkte. Am persönlichsten präsentierte sich der 36-jährige Kutsch, der ganz offen mit seinem Bruch in der Biografie umging, als er sich entschlossen habe, sein Studium abzubrechen, um den elterlichen Betrieb vor der Insolvenz zu retten. Als ehemaliger Jugendleiter und Zivildienstleistender liege ihm das Vereinsleben genauso am Herzen wie die Gesundheitspolitik.

Der 50-jährige Martini, zweifacher Familienvater, Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter, spielte seine Lebenserfahrung aus. Er rechne sich die besten Chancen aus, den Wahlkreis gegen die Grünen zu gewinnen. Denn die über 45-Jährigen stellten den Großteil der Wahlberechtigten. Als Quereinsteiger könne er neue Ideen einbringen und für frischen Wind sorgen. Und nach zwei Legislaturperioden in Berlin wolle er einer neuen Generation Platz machen.

Föhr gab sich kämpferisch, auch indem er ein klares Feindbild anbot. "Wir werden verhindern, dass Grün-Rot-Rot – unser Vaterland regiert", rief er den Delegierten zu. Wie Lamers wolle er sich mit voller Kraft für den Wahlkreis einsetzen – "nicht als Kopie, sondern mit anderen Schwerpunkten, aber mit ganzem Einsatz". Föhr wetterte gegen "randalierende Horden", die durch Stuttgart gezogen seien: "Jeder Angriff auf Uniformierte ist ein Angriff auf uns alle." Parks gehörten nicht den Drogendealern, und der studierte Philosoph Robert Habeck habe keine Ahnung von der wirtschaftlichen Lage, wenn er Gastronomen empfehle, sie sollten den Corona-Lockdown nutzen, um ihre Ölheizung auszutauschen.

Der Staat müsse dafür sorgen, dass jedes Kind die Schule mit einem Abschluss verlasse, aber ohne sich einzumischen, so Föhr. Bei der Gesundheitspolitik müsse man mehr auf den Menschen und weniger auf die Kosten schauen. "Denn wir sind die Partei mit dem C – und darauf bin ich sehr stolz." Für viele Delegierte traf Föhr mit solchen Worten offenbar den richtigen Ton. Beim Applaus erhoben sich viele von ihren Sitzen. Nachdem Landesminister und Wahlleiter Peter Hauk am Ende das Ergebnis verkündet hatte, dankte Föhr seinen Mitbewerbern, die ihn noch einmal zu Höchstleistungen angespornt hätten, und er forderte die CDU auf: "Lasst uns ab morgen in den Wahlkampf ziehen." Für Kutsch indessen war seine Bewerbung trotz der Niederlage die richtige Entscheidung. "Der Zuspruch war groß, auch von vielen, die heute hier nicht wählen durften." Sowohl Föhr als auch Kutsch betonten, dass die Konkurrenz die Zusammenarbeit in der Gemeinderatsfraktion nicht gefährde. Föhr: "Wir werden ganz professionell damit umgehen."

Und Lamers? Er will Föhr jetzt bis zur Bundestagswahl mit vollem Einsatz unterstützen, denn nur wer im Wahlkreis das Direktmandat hole, werde ins Parlament einziehen. Danach will er sich ganz der Arbeit für seine Friedensstiftung widmen.