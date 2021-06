Von Marie Böhm

Heidelberg. Die Mietpreise in Deutschland steigen und steigen. Und das weit über den Rahmen der Inflation hinaus: "Momentan können die Mietpreise innerhalb von drei Jahren um 20 Prozent steigen, in Gebieten mit einem angespanntem Wohnungsmarkt wie Heidelberg um 15 Prozent", erklärt Annett Heiß-Ritter, die Geschäftsführerin des Mietervereins Heidelberg. Das sei aber immer noch viel zu hoch, die zunehmenden Kosten immer weniger stemmbar. Deswegen setzt sich nicht nur der Mieterverein, sondern auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) für einen Mietenstopp und für Reformen der Wohnungspolitik ein.

Im Rahmen der Kampagne "Mietenstopp!" gab es genau zu diesem Thema in 80 Städten verschiedene Infoveranstaltungen und Protestaktionen. Heidelberg war eine davon, mit einer Infoaktion vor dem Carré. Zeitnah zum Aktionstag wurde erst vergangene Woche von der Hans-Böckler-Stiftung eine Studie zur Mietbelastung in Städten herausgegeben. Die Ergebnisse sind erschreckend: Fast 50 Prozent aller Haushalte in deutschen Städten müssen mehr als 30 Prozent ihres Einkommens für die Miete ausgeben. Genau diese 30 Prozent sind der nationale Richtwert für Mietausgaben. Sobald so viel oder mehr für Mieten ausgegeben werden muss, kommt es zu Problemen.

Insbesondere Haushalte mit geringerem Einkommen seien davon betroffen. "Zum Beispiel Alleinerziehende, die neben der Miete auch noch Lebensmittel, Medikamente und andere lebensnotwendige Kosten stemmen müssen", so Heiß-Ritter. Aber bei solchen Fällen bleibe es nicht: "Es sind auch immer mehr Normalverdiener davon betroffen. Verkäufer, Angestellte, Krankenpfleger. Eben durchschnittlich verdienende Menschen, die mit den steigenden Mieten einfach nicht mehr mitkommen. Die Mietpreise werden immer mehr zu einem Armutsrisiko."

Dem müsse ein Ende gesetzt werden. Deswegen fordert die Aktion Mietstopp ein "Einfrieren" der Mietpreise für die nächsten sechs Jahre. Danach dürften Mieten, je nach erfüllten Bedingungen, nur noch um zwei Prozent erhöht werden. Eine Erleichterung der Situation könne man damit kurzfristig erreichen. Es sei aber klar, dass das allein nicht reiche.

"Allein in Heidelberg fehlen 7000 Wohnungen", erzählt Maren Diebel-Ebers von der DGB. Und die momentanen Wohnungen seien zu teuer: "54 Prozent der Heidelberger geben mehr als 30 Prozent ihres Einkommens für die Miete aus. Bei über zehn Prozent sind es sogar mehr als 40 Prozent des Einkommens." Bei solchen Zahlen bleibe hinterher nicht mehr viel Geld für den restlichen Lebensunterhalt übrig.

Die Lösung: Neue Wohngebiete mit bezahlbaren Mieten. Es mangelt an öffentlich unterstützten Wohnungen. Sozialbauten, aber auch Systeme wie Wohngebiete auf Erbpachtgrundstücken wären besonders geeignet, meint auch Lothar Binding. Der Bundestagsabgeordnete ist auch Vorsitzender des Mietervereins: "Im Patrick-Henry-Village wäre das sehr gut machbar. Aber es gibt in ganz Heidelberg geeignete Grundstücke. Wir wollen genau das erreichen, was in der Bahnstadt nicht geklappt hat: Gut geplanten, bezahlbaren Wohnraum."

Das macht auch aus Sicht der Stadt Sinn, denn: "Wir brauchen auf jeden Fall mehr städtischen Wohnbau", so Stadtrat Sören Michelsburg. Für ihn sei klar: "So eine Aktion muss man auf jeden Fall unterstützen." Es gebe ja auch viele Möglichkeiten, um mehr Kontrolle über die Mietpreise zu bekommen. Das Erbbaurecht halte er zum Beispiel auch in Heidelberg für sehr sinnvoll: "Natürlich gilt das kaum für einzelne Häuser. Aber wenn es um größere Gebiete geht, ist das für die Stadt doch finanzierbar." Das dauere seine Zeit, aber nach ein paar Jahrzehnten würde die Stadt dort nicht nur Profit machen, sondern auch die Kontrolle über Preise und Wohnungsneubau behalten.

Gerade beim Neubau gebe es nämlich noch einiges zu verbessern: "Momentan haben wir viele Wohnungen mit vielen Quadratmetern und wenigen Zimmern. Was wir brauchen sind aber Wohnungen mit kleineren, aber dafür mehr Zimmern. Nach den Statistiken des Einwohnermeldeamts ziehen gerade junge Familien oft aus der Stadt, weil sie keine solche Wohnungen finden." Außerdem könnten einige Gebiete, zum Beispiel die historische Altstadt, auch ohne Kosten für die Stadt als Milieuschutzgebiet eingestuft werden. Das gäbe der Stadt dann mehr Entscheidungsrecht zur Wohnlage. "Bisher wurde das noch nicht gemacht, wahrscheinlich weil es ein großer Mehraufwand ist. Aber solche Möglichkeiten gibt es und sie sollten auch voll genutzt werden."