Heidelberg. (shy) Wer in Heidelberg eine Wohnung als Ferienquartier vermietet, muss das nun der Stadt melden – und zwar spätestens bis zum 31. März. So regelt es die neue Zweckentfremdungssatzung, die der Gemeinderat 2021 in neuer Fassung beschlossen hat. Wer Ferienwohnungen ohne Registrierung vermietet, riskiert ein Bußgeld von bis zu 100.000 Euro. Ziel ist es dabei, herauszufinden, wie viele Ferienwohnungen es in Heidelberg überhaupt auf dem Markt gibt. Damit sich auch wirklich alle Vermieter melden, vergibt die Stadt künftig sogenannte Registrierungsnummern. Ohne diese Nummer ist eine Ferienquartier-Vermietung nicht mehr erlaubt.

Die Registrierungsnummer muss künftig gut erkennbar angegeben werden, sobald der Wohnraum als Ferienquartier in Internetportalen wie etwa "Airbnb" oder "Booking.com" angeboten wird. Die Internetportale selbst dürfen nur noch Angebote veröffentlichen, die diese Registrierungsnummer der Stadt vorweisen können. Und: Die Portale müssen die Stadt darüber informieren, welche Wohnungen in welcher Lage und von welchem Anbieter als Ferienappartements vermietet werden.

Die Registrierungspflicht für das Anbieten von Ferienunterkünften besteht immer – unabhängig von der Größe des Wohnraums sowie von Dauer oder Häufigkeit der Vermietung. Sie gilt auch dann, wenn Teile der Wohnung als Ferienquartier vermietet werden.

Nur wenn weniger als die Hälfte der Gesamtfläche genutzt wird und auf der verbleibenden Wohnfläche noch eine selbstständige Haushaltsführung möglich ist, stellt das – laut Stadt – keine Zweckentfremdung dar. Vermieter, die bereits über eine baurechtliche Genehmigung verfügen, erhalten die Nummer automatisch in den nächsten Wochen. Wer keine baurechtliche Genehmigung hat und Kurzzeitvermietungen anbietet oder das zukünftig plant, kann das Formular für die Registrierung per E-Mail an zweckentfremdung@heidelberg.de beantragen. Teilweise ist die Registrierung gebührenpflichtig.

Hintergrund der neuen Regelung ist das sogenannte Zweckentfremdungsverbot, das die Landesregierung vor einem Jahr beschlossen hat. Schon im Dezember 2016 hatte der Gemeinderat eine Satzung verabschiedet, die verhindern sollte, dass immer mehr Wohnungen als Ferienquartiere oder zu anderen gewerblichen Zwecken vermietet werden. Mit dem Landesgesetz im Rücken konnte der Gemeinderat jetzt die ausgeweitete Neufassung der Satzung beschließen.